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Не можуть злізти з нафтового гачка? У ЄС планують послабити санкції проти РФ

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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9 травня, 20:12
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Країни Євросоюзу вирішили не впроваджувати одне з обмежень на транспортування російської нафти
У Європі досі тривають дискусії щодо нафтового ембарго
У Європі досі тривають дискусії щодо нафтового ембарго / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ЄС мають намір пом’якшити шостий пакет санкцій щодо експорту російської нафти та не обмежувати танкери, які перевозять енергоресурси з РФ.

Як повідомляє видання Bloomberg, винятком для заборони стануть судна, що належать країнам Євросоюзу та які транспортують нафту з Росії до третіх країн.

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Одним із ініціаторів послаблення санкцій стала Греція, економіка якої залежить від судноплавства та енергоносіїв з Росії.

Заборона на страхування

Водночас заборона на страхування залишиться під санкціями та стане значною перешкодою для експорту. Танкерні компанії колективно страхують свої судна від ризиків, зокрема від розливу нафти.

Першочергово ЄС планував заборонити транспортування, у тому числі шляхом перевезення з судна на судно, до третіх країн сирої нафти та нафтопродуктів, які походять із Росії або експортуються з Росії. Зараз від цього відмовилися.

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Виконавчий орган ЄС також пропонує заборонити європейським компаніям надавати послуги, включаючи страхування, які необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу. Очікується, що це положення залишиться, попри небажання деяких країн-членів, хоч обговорення ще тривають.

Шостий пакет санкцій

На початку травня в Європарламенті презентували деталі шостого пакета санкцій проти Росії. За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, він містить такі пункти:

  • додання до списку підсанкційних осіб високопоставлених військових і чиновників з РФ, які вчинили воєнні злочини в Бучі й відповідальні за облогу Маріуполя;
  • "десвіфтизацію" Сбербанку та ще двох великих російських банків;
  • обмеження трьох державних мовників Росії на території ЄС;
  • відмову від російської нафти.

Найважче Європі дається саме здобуття енергонезалежності від Росії. Спершу вирішили заборонити купівлю російської нафти у будь-якому вигляді, цей процес відбуватиметься поетапно. Сиру нафту з РФ припинять постачати за шість місяців, а продукти нафтопереробки – до кінця 2022 року.

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З огляду на тривалі дискусії щодо цього питання, країнам ЄС довелося поступитися Угорщині, Словаччині й Чехії. Їм дали часу на пошук альтернативних джерел до кінця 2024 року. Для Чехії – до червня 2024 року, але передбачається, що ця країна завершить інтеграцію до Трансальпійського трубопроводу навіть швидше.

Раніше "Сьогодні" писали, що біржові ціни на світову нафту почали падати. Brent і WTI дещо здешевшали і на це є кілька причин. Водночас Японія – давній покупець російської нафти – вирішила відмовитися від закупівель у агресора.

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