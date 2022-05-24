Не лише нафтове ембарго: в ЄС придумали новий козир проти Кремля

Країни Європи збираються прислухатись до заклику президента Зеленського на Всесвітньому економічному форумі

Світ планує об'єднатися проти РФ на економічному ринку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Висока інфляція в світі, енергетична та кліматична криза й дефіцит продовольства – такими можуть бути наслідки війни Росії в Україні.

Як розповів федеральний міністр економіки Німеччини Роберт Хабек каналу ZDF, цілком очікувано, що Євросоюз зовсім скоро введе нафтове ембарго проти Росії.

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За його словами, такі обмеження вже "у межах досяжності". Проблеми виникають лише через опір деяких країн, насамперед Угорщини. Це пов’язано з її залежністю від російських енергоносіїв.

"Думаю, за кілька днів ми таки досягнемо прориву", – переконаний Хабек.

Міжнародні цінові угоди

Міністр економіки Німеччини зауважив, що запровадження нафтового ембарго не означає, що Путін автоматично стане слабшим. На світовому ринку зросли ціни на нафту, тож РФ може продавати менше, а заробляти більше.

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Щоб уникнути такої ситуації в майбутньому, Робет Хабек пропонує укладати міжнародні угоди про ціни на нафту. Такий собі світовий картель покупців на противагу російському картелю постачання чорного золота.

Німеччина усілякими способами намагається позбутися енергетичної залежності від Росії. Відтак, шукає інші джерела постачання, зокрема з Катару.

Мито на російську нафту

Раніше Reuters писав, що в ЄС лунали ідеї щодо поєднання імпортних мит на російську нафту з поетапним нафтовим ембарго. У такий спосіб мають скоротити надходження до Росії від продажу енергоносіїв та обмежити стрибки цін на чорне золото.

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Концепцію тарифі мали представити на зустрічі фінансових лідерів G7 як економічно менш витратний спосіб зменшити доходи від нафти Москві. Водночас ембарго на імпорт російського ресурсу мають запроваджувати поступово, у кілька етапів до кінця року.

Shell відмовилась від проєкту в РФ

Компанія Royal Dutch Shell вирішила припинити роботу над проєктом "Гідан-Енерджі". Його вона реалізувала спільно з російською компанією "Газпром нафта".

У рамках проєкту планували видобувати нафту марки "Єнісей". Зараз плани РФ можуть бути повністю зруйнованими через вихід інвестора. Налагодити видобуток мали намір з 2028 року. Прогнозований обсяг міг досягти 19,9 млн тонн ресурсу у 2034 році.

Ділянка, на якій планували добувати нафту, розташована в Красноярському краї РФ. Її площа становить понад 3 тис. кв. км, а ресурси можуть перевищувати 100 млн тонн.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що нафтовий гігант Shell на початку травня вирішив продати компанії "Лукойл" усі свої заправки в Росії та завод у Тверській області. Перед цим британська корпорація відмовилась від інвестицій у спільні з РФ проєкти, зокрема "Північний потік – 2" та "Сахалін-2".