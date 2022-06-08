Тиждень були без світла: жителям кількох районів Донеччини повернули електропостачання

Енергетики ДТЕК попри бойові дії проводять ремонти у різних районах Донецької області

Попри обстріли українцям повертають світло / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Жителям Бахмутського та Покровського районів на Донеччині повернули електропостачання. Люди понад тиждень були без світла через безперервні обстріли російського агресора.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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В деяких населених пунктах світла все ще немає

"Загалом 7 червня фахівці ДТЕК Донецькі електромережі змогли повністю чи частково повернути електроживлення до 16 населених пунктів Донецької області. Знову зі світлом понад 11 тисяч родин", – повідомили в компанії.

Крім того, енергетики відновили електропостачання в Покровському та Краматорському районах, що напередодні зазнали обстрілів з боку російських окупантів.

Без світла все ще залишається 313 населених пунктів Донецької області. Поки енергетики не мають змоги провести там ремонти через бойові дії.

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Найскладнішими напрямками лишаються Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти мереж.

Енергетики відновили електрику у Слов'янську

Раніше ми розповідали, що енергетики компанії ДТЕК разом з міськими комунальними службами відновили електропостачання Слов'янська.

Мер місцевої адміністрації зазначив, що поки головною проблемою залишається відсутність водопостачання.

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Раніше ми також писали, де енергетикам довелося п’ять разів відновлювати електропостачання, і розповідали, як проєкт Stop Bloody Energy руйнує економіку РФ.