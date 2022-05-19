Нафта Brent і WTI зростає в ціні: що стало причиною стрімкого здорожчання

Розповідаємо, скільки коштує нафта та що впливає на її ціноутворення

Після короткого відновлення вартість нафти почала зростати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В четвер, 19 травня, ціни на нафту після недавнього падіння відновилися і повернули у бік зростання. Причин цього є кілька: причетні до цього і Китай, і побоювання дефіциту сировини, і майбутнє ембарго на російську нафту.

Про це повідомляє Reuters.

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Так, за даними видання, липневі ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,4%, до 110,64 доларів за барель після падіння більш ніж на 1 долар на початку сесії. Липневі ф'ючерси на американську нафту WTI подорожчали на 1,5%, до 108,50 доларів за барель. Обидві угоди впали приблизно на 2,5% у середу.

Якщо говорити про теперішній стан на біржі, то станом на 12:18, за даними Investing, вартість Brent була 107,83 дол. за барель, а WTI — 105,31 дол.

Вартість нафти Brent / Фото: Investing.com

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Вартість нафти WTI / Фото: Investing.com

Які причини коливання цін?

Серед причин того, що ціни на нафту знову повернулися до курсу зростання, називають:

побоювання з приводу дефіциту світових запасів переважують побоювання щодо уповільнення економічного зростання;

зростання світової інфляції;

політика Китаю по боротьбі з COVID-19;

війна Росії проти України.

Крім того, запаси сирої нафти в США скоротилися минулого тижня. Це було несподіванкою, оскільки нафтопереробні заводи наростили обсяги виробництва у відповідь на обмежені запаси продукції і майже рекордний експорт, що призвело до рекордного зростання цін на дизельне паливо і бензин в США.

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Ціни на нафту поки підтримує новина про те, що Шанхай планує поступово відновити рух громадського транспорту з 22 травня. Це є позитивом для ринку.

Ембарго на російську нафту

Найближчим часом ЄС планує ухвалити шостий пакет санкцій проти РФ, що передбачає ембарго щодо сировини агресора, а також надання Угорщині та Словаччині строку до кінця 2024 року для відмови від російської нафти, а це на два роки більше, ніж у решти країн ЄС. Але Угорщина заявила, що їй потрібно ще більше часу, щоб зменшити залежність від російської нафти.

ЄС погодився виплатити їй компенсацію за наслідки після заборони імпорту.

Згодом Угорщина визначилася із сумою, за яку готова "продати" свою згоду на нафтове ембарго проти агресора.

Йдеться про 700-750 млн євро. У цій сумі:

500-550 млн євро потенційних інвестицій у нафтопереробні потужності протягом 4 років. Це повʼязано з тим, що вони розраховані саме на російську нафту, і щоб переробити інші види сировини, потрібні інвестиції;

200 млн євро вартості розширення потужності трубопроводу через Адріатичне море. Скільки це потребуватиме часу, достеменно не відомо, однак "ціна на газ в Угорщині підвищиться на 55%".

Раніше ми розповідали, як Індія пішла фактично на шантаж Росії і маніпулює цінами на нафту агресора.

Також ми писали, що Росія знайшла покупця на свою нафту та газ.