Нафта Brent і WTI рекордно здешевшала: як це вплине на водіїв

Схоже, інвестори переоцінили ризики рецесії та вплив зростання процентних ставок на ринок палива

Коротко про ситуацію на світовому нафтовому ринку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

23 червня вартість ф’ючерсних контрактів на нафту продовжила стрімке падіння.

За даними європейської біржі ICE, ціна серпневих ф’ючерсів на нафту еталонної марки Brent становила 108,16 долара, а згодом піднялася до 110,99 доларів за барель. Падіння зафіксували на рівні 1,3%.

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Ціни на ф'ючерси Brent 23 червня

Вартість контрактів на американську West Texas Intermediate (WTI) становила 102,45 долара за барель, а за кілька годин піднялася до 105,36 долара. Зафіксоване падіння становить 1,4%.

Ціни на ф'ючерси WTI 23 червня / Фото: скріншот

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Попри коливання, такі показники є найнижчими з середини травня. Ситуація на ринку спонукає інвесторів оцінити ризики на тлі стримування інфляції центральними банками. На думку експертів, побоювання рецесії роблять свій вплив на ринок, але ситуація не критична.

Нові клієнти для РФ

Як повідомляє Reuters, на тлі західних економічних санкцій Росія продовжує шукати нових клієнтів для продажу своєї нафти. Акцент роблять насамперед на країни групи БРІКС, куди крім РФ, входить Бразилія, Індія, Китай та Південна Африка.

Поки цивілізований світ намагається стримати агресора у війні проти України та відмовляється від торгівлі з ним, Китай активно користується ситуацією. У травні імпорт сирої нафти з РФ до Піднебесної зріс на 55%, що є рекордним річним показником.

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Підтримує ініціативу й Індія, куди постачають нафту суднами російської компанії "Совкомфлот".

Зміни в США

Ціни на нафту впливають і на розцінки в роздрібних мережах заправок по всьому світу. Особливо відчувають зміни американські водії, адже в США почався літній сезон, а бензин дорожчає.

Президент Джо Байден закликав на три місяці призупинити оподаткування на бензин. Очікується, що це має допомогти сильному здорожчанню на ринку. Невизначеність у світі досить висока, однак і запаси нафти американці продовжують нарощувати: попри негативні прогнози аналітиків, за тиждень резерви поповнили 5,6 млн барелів чорного золота.

Ціни на пальне в США 23 червня

Що буде з нафтою до кінця року?

Восени 2022 року прогнозують подорожчання нафти Brent, яку видобувають у Північному морі. За оцінками інвестиційної компанії Goldman Sachs, середня ціна за барель сягне 135 доларів, а пікова вартість може становити 140 доларів за барель.

Фахівці пояснюють можливе зростання цін на нафту підвищенням попиту та необхідністю відновити запаси на світовому ринку. Підставами для цього стало скорочення видобутку в РФ та відновлення споживання в Китаї.

Очікується також, що видобуток нафти в Росії зменшиться ще більше через заборону імпорту з боку Заходу – це мінус мільйон барелів на добу до кінця року.

"Сьогодні" раніше розповідали, як на світові ринки почне надходити більше нафти з Ірану, та аналізували, як змінювалась вартість нафти з початку війни на території України.