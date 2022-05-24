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Нафта продовжує зростати в ціні: скільки коштує Brent і WTI

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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24 травня, 16:59
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Розповідаємо про ціни на липневі ф’ючерсні контракти на нафту та що впливає на ринок
Коротко про актуальні ціни на нафту в світі
Коротко про актуальні ціни на нафту в світі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на липневі нафтові ф’ючерси продовжують втримувати позиції. Еталонні марки ніяк не дешевшають, хоч потенціал для цього є.

Редакція "Сьогодні" промоніторила дані на європейській біржі ICE та пропонує дізнатися, скільки коштує Brent і WTI.

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Ціни на нафту Brent і WTI

Так, за барель марки Brent трейдери готові віддати 113,49 долара. Таку позицію вона втримує вже кілька годин, хоч зранку 24 травня вартість знижувалася до 111,7 дол. за барель.

Ціни на нафту Brent, ICE
Ціни на нафту Brent, ICE

Американську WTI наразі оцінюють на рівні 110,14 долара за барель. За останні кілька годин марка трохи втрачає в ціні, адже піковим показником було 110,8 дол. за барель. Водночас ранкова вартість ф’ючерсів була ще меншою – 108,67 дол. за барель, що свідчить про коливання на світовому нафтовому ринку.

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Ціни на нафту WTI, ICE
Ціни на нафту WTI, ICE

Що впливає на ситуацію?

Як пише The Economic Times з посиланням на слова директорки-розпорядниці Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої, рецесія для великих економік не очікується, але загалом можлива.

Водночас аналітик Fujitomi Securities Co Тошитака Тазава пояснив: інвестори очікували, що вищі ціни на нафту призведуть до зниження споживання палива у світі, тому й влаштували розпродаж. Однак відновлення попиту в Китаї надало їм певну підтримку, тож нафта Brent деякий час втримуватиме ціну на рівні 105-115 дол. за барель.

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Китай є найбільшим у світі імпортером нафти. Невдовзі він планує розширити знижки на податкові кредити та запровадить нові інвестиційні проєкти, щоб підтримати свою економіку. З 1 червня також нормалізується життя в китайському комерційному центрі – Шанхаї, після карантину через пандемію COVID-19.

В Євросоюзі найближчим часом прогнозують впровадження ембарго на імпорт російської нафти, що суттєво впливає на ринок. Не останню роль у формуванні цін зіграв і розвиток "зеленої" енергетики в світі, оскільки багато країн намагаються стати більш енергонезалежними.

Дешева нафта для Китаю

На тлі відмови західних країн від покупки російської нафти Китай активними темпами нарощує закупівлі чорного золота з РФ.

За оцінками Vortexa Analytics, китайський морський імпорт російської нафти підскочить до майже рекордних 1,1 мільйона барелів на добу у травні. Для порівняння, у першому кварталі 2022 року обсяг становив 750 тис. барелів на добу та 800 тис. барелів на добу у 2021 році.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що корпорації BP, Masdar і ADNOC об’єднали зусилля для виготовлення "чистого" водню. Водночас мільйони барелів російської нафти застрягли в морі, бо на них не можуть знайти покупця.

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