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Нафта стрімко падає в ціні — скільки тепер коштує Brent і WTI

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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25 квітня, 10:53
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Ціни на нафту опустились майже до двотижневого мінімуму
Вартість нафти продовжила своє падіння
Вартість нафти продовжила своє падіння / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вартість нафти у понеділок, 25 квітня, впала до майже двотижневого мінімуму. Серед основних причин такого явища — довготривалий карантин у Шанхаї через COVID-1 і потенційне підвищення ставок у США. А це, як стверджують експерти, завдасть шкоди глобальному економічному зростанню і попиту на паливо.

Про це повідомляє Reuters.

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Так, згідно з даними Investing, фʼючерси на нафту еталонної марки Brent станом на 25 квітня 10:30 за київським часом становили 102,31 дол. за барель, а WTI — 98, 40 дол. за барель. Нагадаємо, 22 квітня ці дані становили 106,77 дол. за барель та 102,27 дол. за барель відповідно.

Динаміка цін на нафту
Динаміка цін на нафту / Фото: Investing.com

Динаміка цін на нафту
Динаміка цін на нафту / Фото: Investing.com

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У чому причини зниження?

Як заявив керуючий директор SPI Asset Management Стівен Іннес у коментарі Reuters, причин зниження цін на нафту дві:

  • зменшення споживання чорного золота в Китаї. Влада Шанхаю, що бореться зі спалахом COVID-19, звела загородження біля житлових будинків, що викликало новий суспільний резонанс з приводу локдауну;
  • підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи з метою уповільнити економіку США.

Що буде з цінами на нафту далі?

Аналітики видання кажуть, що цьогоріч ціни на нафту можуть зрости через загострення ситуації навколо російського вторгнення в Україну. Мається на увазі посилення тиску на ЄС з метою ввести санкції проти російської нафти.

"Не очікується, що ціни на нафту впадуть нижче 90 доларів за барель через перспективи потенційної заборони ЄС на російську нафту", — сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.

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Нагадаємо, що ЄС готує "розумні санкції" щодо імпорту нафти РФ, яка є другим у світі експортером сировини після Саудівської Аравії. На думку деяких аналітиків, перемога Еммануеля Макрона на президентських виборах у Франції 24 квітня також може підтримати ціни на нафту.

Нагадаємо, Shell продає свій найбільший проєкт у Росії, вже йдуть перемовини з представниками з Китаю.

Раніше ми розповідали, які три варіанти заборони російської нафти розглядає ЄС.

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