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Нафтовий ринок знову трясе: ціни на Brent і WTI раптово підскочили

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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28 червня, 13:50
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Розповідаємо про вартість нафтових ф’ючерсів та що впливає на ціни
Коротко про актуальну ситуацію зі світовими цінами на нафту
Коротко про актуальну ситуацію зі світовими цінами на нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

28 червня світові ціни на нафту еталонних марок Brent і WTI знову почали різко зростати.

За даними європейської біржі ICE, зранку вартість ф’ючерсних контрактів на Brent сягнула найнижчої позначки 115,75 долара за барель, а за кілька годин піднялася до 116,78 дол./бар. Зростання становить в середньому 1,7%, якщо порівнювати з попередньою сесією.

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Ціна ф'ючерсів на нафту Brent 28 червня
Ціна ф'ючерсів на нафту Brent 28 червня / Фото: скріншот

Вартість ф’ючерсів на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) також подорожчали. Зранку за барель чорного золота на біржі просили 110,31 долара, а впродовж дня ціна підскочила до 111,05 дол./бар. Загалом зростання зафіксоване в межах 1,6%.

Ціна ф'ючерсів на нафту West Texas Intermediate 28 червня
Ціна ф'ючерсів на нафту West Texas Intermediate 28 червня / Фото: скріншот

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Що впливає на ціни?

Як повідомляє Reuters, зростання цін – це реакція трейдерів на зміни в Перській затоці. За прогнозами, великі виробники Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів можуть не наростити достатніх об’ємів видобутку нафти, щоб задовольнити попит після заборони на купівлю ресурсів з РФ.

Влада ОАЕ заявила, що країна майже досягнула максимуму й продукує на основі своєї квоти 3,16 млн барелів на добу. Саудівська Аравія, попередньо, зможе наростити видобуток на 150 тис. барелів на добу, хоч потенційно могла б збувати по 2 млн барелів щодоби.

Водночас аналітики побоюються додаткових проблем з постачанням через заворушення в Еквадорі та Лівії. Лівійська національна нафтова корпорація попередила про ймовірне оголошення форс-мажору в районі затоки Сірт, якщо видобуток і відвантаження на терміналах не відновляться.

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Кроки на світовому ринку

Влада провідних країн обговорює ситуацію та шляхи її полегшення. Зокрема, лідери G7 домовляються про встановлення обмеження цін на імпорт російської нафти та газу. У такий спосіб мають намір не дати Кремлю фінансувати ведення війни в Україні.

Повномасштабне вторгнення в РФ після 24 лютого та запроваджені санкції Заходу проти агресора спричинили коливання на світовому ринку. Обмеження цін на російські енергоносії має знизити доходи російських виробників від продажу нафти й газу.

Ідея полягає в тому, щоб прив’язати фінансові послуги, страхування та перевезення нафтових вантажів до обмеження цін на російську нафту. Тож, якщо вантажовідправник або імпортер хотів би отримати ці послуги, він повинен буде продавати чорне золото з Росії за встановлену максимальну ціну.

Ембарго на нафту

У Євросоюзі наприкінці травня підтримали часткове нафтове ембарго проти Росії.

Шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії забороняє купувати російську морську нафту й нафтопродукти, але тимчасово звільнили від обмежень нафтопроводи. Це дасть додатковий час на пошук альтернатив Угорщині, Словаччині та Чехії.

Водночас європейці купуватимуть більше продукції з Саудівської Аравії та ОАЕ, Африки й США, а РФ поступово переорієнтовує ринок збуту на Індію та Китай. Додатково ускладнити життя російським компаніям може обмеження страхування вантажів – такі санкції планують запровадити в ЄС і Великій Британії.

"Сьогодні" раніше писали про те, що в Туреччині раптово знайшли запаси нафти на мільярд доларів, а також розповідали, як Путін за допомогою Грузії продає нафту на Захід.

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