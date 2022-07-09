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Німецьке диво! В Берліні збудують величезний акумулятор для опалення будинків

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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9 липня, 14:12
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45-метрова сталева ємність має забезпечувати теплопостачанням ціле місто
У Німеччині з'явиться величезний акумулятор тепла
У Німеччині з'явиться величезний акумулятор тепла

У Берліні триває будівництво найбільшого у країні акумулятора тепла для системи централізованого теплопостачання. Таким чином у Німеччині планують вирішити два завдання: декарбонізувати систему теплопостачання та оптимізувати інтеграцію відновлювані джерела енергії до енергосистеми.

Про це йдеться у повідомленні на сайті шведської енергетичної компанія Vattenfall, яка займається цим будівництвом.

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Зазначається, що сталева ємність висотою 45 м і об'ємом 56 млн. л. У ній накопичуватиметься вода з температурою 98 градусів. В системі використовуватиметься частково опріснена та дегазована вода для зниження зносу міської тепломережі Берліна.

Для нагрівання води будуть використовувати електроенергію з відновлюваних джерел. Таким чином, накопичувач також буде служити свого роду буфером для енергетичної системи, що допомагає інтегрувати зростаючі обсяги електроенергії, яка виробляється на основі вітру та сонця.

У періоди надлишкового вироблення ВДЕ-електростанцій "надлишки" можуть прямувати на нагрівання теплоносія. Акумулятор тепла планують здати в експлуатацію у квітні 2023 року.

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Чудо-батарея для климата

Тем временем финские ученые создали песчаную батарею, которая способна хранить "зеленую" энергию месяцами. Изобретение использует низкосортный песок и заряжается теплом, которое получает из энергии солнца и ветра.

Песок аккумулирует тепло при температуре около 500 градусов Цельсия, что позволяет обогревать дома зимой, когда такая энергия стоит дороже.

Раніше ми писали, що Україна хоче видобувати зелений водень разом з Німеччиною. Також ми розповідали про унікальну вантажівку, яку нещодавно представили у Великій Британії.

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