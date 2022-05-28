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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Попри бойові дії: на Донеччині українцям повернули світло в домівки

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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28 травня, 11:45
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Світло повернули у домівки 20 тис. українських родин
ДТЕК систематично працює над відновленням електроенергії в домівки українців
ДТЕК систематично працює над відновленням електроенергії в домівки українців / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

За минулу добу енергетики повернули світло для 20 тис. родин у 23 населених пунктах Донецької області, що були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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"Енергетики повернули електроживлення до домівок 20 157 родин у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах. В останньому – найбільше", - зазначають у компанії.

В ДТЕК повідомляють, що без світла лишається ще 312 населених пунктів Донецької області. Найскладнішими напрямками лишаються Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський.

Через тривалі та масовані обстріли тут постійно пошкоджуються лінії електрообладнання. Енергетики чекають дозвіл від Збройних сил, щоб проводити ремонти електромереж

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Ініціатива у Давосі

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі побувала компанія ДТЕК й однією зі своїх головних знакових місій енергетики називали просування розвитку "зелених" проєктів та пошук іноземних інвесторів.

Проєкт називається "30 до 2030" і передбачає, що протягом 8 років, до 2030 року, потужності "зеленої" енергетики в Україні зростуть з 9 до 30 ГВт.

У цьому питанні наша країна сподівається на підтримку європейців, яким замість цього пропонують постачання "чистої" енергії замість російських ресурсів.

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"Сьогодні" раніше писали, кому ДТЕК безкоштовно надали електроенергії на 137 млн. грн, а також розповідали, як розвиток зеленої енергетики в Україні допоможе Європі.

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