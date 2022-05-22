Industry
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 інтерв'ю Зеленського 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Ні газу, ні нафти, ні електроенергії: Литва стала незалежною від російських енергоресурсів

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 травня, 11:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Потреби країни в електроенергії відтепер задовольнятимуться за рахунок місцевих електростанцій та імпорту з країн ЄС
Російські енергоресурси більше не потрібні Литві
Російські енергоресурси більше не потрібні Литві / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Литва з 22 травня зупинила імпорт електрики з Росії, оскільки єдиний оператор біржі електроенергії Nord Pool припинив торгівлю російським енергоресурсом від єдиного імпортера в Балтійських країнах – "Інтер РАО".

Про це повідомляє місцеве видання LRT .

Реклама

Литва забезпечуватиме споживачів електроенергією за рахунок місцевого виробництва та імпорту через існуючі з'єднання зі Швецією, Польщею та Латвією.

За даними литовського оператора системи передачі електроенергії Litgrid, імпорт із цих країн у 2021 році становив загалом 83% всього імпорту електроенергії. У той же час, закупівлі російської електроенергії в останні роки постійно знижувалися.

Литва перша серед країн ЄС відмовилася від російського газу

Після того, як Кремль розпочав кровопролитну війну в Україні, багато литовських компаній почали відмовлятися від імпорту російської нафти та природного газу. А 3 квітня прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте повідомила, що Литва більше "не споживатиме ні кубометра токсичного російського газу".

Реклама

"Литва стала першою країною ЄС, яка відмовилася від імпорту російського газу", – зазначила вона.

Крім того, відмовитися від постачання газу із країни-агресора вирішила Польща. Рішення має набути чинності з 2023 року після завершення чинного контракту.

Австралія вирішила більше не купувати російський газ, відмовитися від нафти та запровадити обмеження на інші товари з РФ.

Реклама

Також Німеччина та Норвегія заявляли про переговори щодо будівництва водневого трубопроводу задля зниження залежності Європи від російських енергоносіїв.

Раніше ми розповідали про запуск газопроводу GIPL між Польщею та Литвою, і писали, чи зможе РФ повністю припинити транзит газу через Україну.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Green energy
2022 рік стане рекордним
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Рейтинг
Енергетичні гіганти
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудівська Аравія) Saudi Aramco (Саудівська Аравія)
3
BP (Велика Британія) BP (Велика Британія)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Велика Британія) Royal Dutch Shell (Велика Британія)
Газовий шантаж РФ
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин
Чесний прогноз
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Енергетичне паливо
Світовий видобуток вугілля (тонн у 2021 р.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Індія Індія
793 млн
3
Індонезія Індонезія
576 млн
4
США США
528 млн
5
Росія Росія
470 млн
6
Австралія Австралія
429 млн
7
ЄС ЄС
329 млн
Майбутнє ринку вугілля
Посібники агресора
Хто допомагає РФ продавати нафту?
Читати
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти