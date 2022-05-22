Ні газу, ні нафти, ні електроенергії: Литва стала незалежною від російських енергоресурсів

Потреби країни в електроенергії відтепер задовольнятимуться за рахунок місцевих електростанцій та імпорту з країн ЄС

Російські енергоресурси більше не потрібні Литві / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Литва з 22 травня зупинила імпорт електрики з Росії, оскільки єдиний оператор біржі електроенергії Nord Pool припинив торгівлю російським енергоресурсом від єдиного імпортера в Балтійських країнах – "Інтер РАО".

Про це повідомляє місцеве видання LRT .

Реклама

Литва забезпечуватиме споживачів електроенергією за рахунок місцевого виробництва та імпорту через існуючі з'єднання зі Швецією, Польщею та Латвією.

За даними литовського оператора системи передачі електроенергії Litgrid, імпорт із цих країн у 2021 році становив загалом 83% всього імпорту електроенергії. У той же час, закупівлі російської електроенергії в останні роки постійно знижувалися.

Литва перша серед країн ЄС відмовилася від російського газу

Після того, як Кремль розпочав кровопролитну війну в Україні, багато литовських компаній почали відмовлятися від імпорту російської нафти та природного газу. А 3 квітня прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте повідомила, що Литва більше "не споживатиме ні кубометра токсичного російського газу".

Реклама

"Литва стала першою країною ЄС, яка відмовилася від імпорту російського газу", – зазначила вона.

Крім того, відмовитися від постачання газу із країни-агресора вирішила Польща. Рішення має набути чинності з 2023 року після завершення чинного контракту.

Австралія вирішила більше не купувати російський газ, відмовитися від нафти та запровадити обмеження на інші товари з РФ.

Реклама

Також Німеччина та Норвегія заявляли про переговори щодо будівництва водневого трубопроводу задля зниження залежності Європи від російських енергоносіїв.

Раніше ми розповідали про запуск газопроводу GIPL між Польщею та Литвою, і писали, чи зможе РФ повністю припинити транзит газу через Україну.