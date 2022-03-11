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Ні копійки агресорам: Україна купуватиме паливо для атомних станцій в американців

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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11 березня, 17:40
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Національна компанія "Енергоатом" домовилася з американцями про постачання палива для українських АЕС
Україна купуватиме паливо для атомних станцій в американців
Україна купуватиме паливо для атомних станцій в американців / Фото: Getty Images, Reuters, Колаж: Сьогодні, Facebook / Енергоатом

Українська атомна енергогенеруюча компанія відмовилася купувати паливо російського виробництва. Натомість домовилися про постачання палива на АЕС із японо-американською компанією Westinghouse.

Таке рішення ухвалили ще на початку війни з Росією, розповів голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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Очільник української компанії переконаний, що енергоблоки цілком можуть обійтися й без закупівель палива з Росії. Мовиться про потребу в 13 партіях для блоків ВВЕР-1000 і 2 партій для блоків ВВЕР-440 на рік.

У попередніх угодах з Westinghouse домовлялися про можливе нарощення виробництва, якщо в української сторони виникне така потреба. Зараз компанія готова до таких дій та розгортає виробництво.

У запасі в американців є 2 роки – саме на стільки часу вистачить запасів палива для українських станцій. Частково ядерне паливо планують виготовляти й на території України. Росія, через відмову купувати в неї паливо, втратить орієнтовно від 6 до 8 мільярдів гривень на рік.

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Ситуація на атомних станціях

Від початку війни в Україні, окупантам вдалося захопити контроль над двома атомними станціями. Спершу захопили Чорнобильську АЕС, яку згодом знеструмили, і влаштували пожежу на Запорізькій АЕС, котру також взяли під контроль.

За інформацією української розвідки, Володимир Путін готує теракт на Чорнобильській атомній електростанції. Мовиться про створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку спробують перекласти на Україну.

Раніше ми розповідали, що російські окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища, яке межує із Запорізькою АЕС. Водночас Міжнародна агенція з атомної енергії втратила зв’язок із системами моніторингу на захопленій ЧАЕС.

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

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