Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🎆 "Бавовна" в Росії ⚔ Бої на Донбасі
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Нова атака "Газпрому": як Росія хоче повернути ЄС на свій газовий гачок

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 липня, 11:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Росія продовжує шантажувати світ та намагається послабити санкції. Розповідаємо, що вигадали у Кремлі цього разу
Росія шантажує ЄС турбіною для "Північного потоку"
Росія шантажує ЄС турбіною для "Північного потоку" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія шантажує європейські країни газом, щоб змусити повернути турбіну для обхідного газопроводу. "Північний потік-1" після ремонту. У Кремлі таким чином сподіваються створити прецендент, щоб послабити санкції.

Про це в ефірі телемарафону сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Реклама

За його словами, зараз уряд Росії бреше про те, що без турбіни Siemens газопровід не працюватиме на повну потужність.

"Це абсолютний шантаж, бо там 8 турбін, а сьогодні працюють лише 3. Це абсолютно не пов'язано з тією турбіною, яка знаходиться у Канаді", – заявив Герман Галущенко.

За словами міністра, РФ щодня постачала до Європи близько 167 млн. кубометрів газу. Нині цей обсяг зменшився на 100 млн. Російський "Газпром" пояснює, що нібито не може постачати більше через трубопровід "Північний потік – 1" через проблеми з турбіною.

Реклама

Але Герман Галущенко впевнений, що збільшити постачання газу до Європи можна, якщо використати український транзит. Але Росія цього не хоче і намагається завдяки газу зменшити тиск міжнародних санкцій.

"Тут питання для росіян не в турбіні, а в тому, щоб зробити прецедент, що якийсь певний товар можна витягнути з-під санкцій. Це дуже небезпечний прецедент", – додав міністр.

Канада поверне турбіну РФ?

Канада майже домовилася з Німеччиною про повернення турбіни Siemens для "Північного потоку", що стала формальним приводом для Росії, щоб обмежити постачання газу цим газопроводом. При цьому Україна виступає проти таких домовленостей, посилаючись на санкції.

Реклама

Зазначимо також, що 7 липня міністр економіки ФРН Роберт Хабек попросив повернути газоперекачувальні агрегати для "Північного потоку", пославшись на те, що цей газопровід критично важливий до Берліна, щоб заповнити свої газові сховища.

Він запропонував передати турбіни не Росії, а Німеччини, якщо справа "в юридичному питанні".

"Сьогодні" раніше розповідали, що російський "Газпром" позбудеться великого сховища блакитного палива у Австрії. Також ми писали, як "Газпром" намагається влаштувати найпотужнішу енергетичну кризу в Європі.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
🚘 Актуалка для власників авто
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.5/36.0
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.55/36.1
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.1/36.7
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.7/36.1
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.3/36.3
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.3/36.3
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.8/36.2
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
Мова грошей
Єврооблігації — облігації, переважно в іноземній валюті. Їх випускають організації, уряди, великі компанії. Приставка "євро" не прив'язана до валюти. Вона свідчить про те, що перші такі облігації випустили саме в Європі, і торги зараз ведуться переважно там.
Green energy 🍀
У Китаї випробували унікальну технологію
Читати
Рейтинг цін
Скільки коштує житло у новобудовах Києва (грн за м²)
1
Печерський Печерський
90 592
2
Шевченківський Шевченківський
57 791
3
Оболонський Оболонський
54 494
4
Подільський Подільський
51 178
5
Голосіївський Голосіївський
46 989
6
Святошинський Святошинський
36 659
7
Дніпровський Дніпровський
35 882
8
Дарницький Дарницький
35 881
9
Деснянський Деснянський
35 364
10
Солом'янський Солом'янський
31 688
Прогноз 🔑
Відставка Бориса Джонсона
Нова обкладинка The Economist
Американські гірки
Що буде з доларом?
Енергоринок
Як ЄС розриває зв'язки із РФ👇
Читати
Вибір українців 🚘
Які нові легкові авто купували у червні
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
36,99
-
50,00
55,00
37,93
-
49,00
56,00
36,50
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,81 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти