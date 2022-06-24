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Нові клієнти "Нафтогазу" ризикують втратити свої гроші – як цього уникнути

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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24 червня, 11:53
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Експерт розповів, як повернути свої втрачені гроші на картку
Нові клієнти "Нафтогазу" зіткнулися із серйозною проблемою
Нові клієнти "Нафтогазу" зіткнулися із серйозною проблемою / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У деяких клієнтів "Нафтогазу" виникли проблеми буквально "на рівному місці". Йдеться про 8,8 млн клієнтів, які перейшли під крило компанії після того, як жоден із постачальників газу для потреб населення не зміг підписати контракт із НАКом.

Про цю проблему та її вирішення розповіли у матеріалі "КП в Україні".

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Справа в тому, що багато споживачів встигли сплатити травневі рахунки компаніям, які з 1 травня вже не працювали.

Виданню розповіли, що ті абоненти, які були прикріплені до облгазів, тепер, щоби заплатити за травень, повинні мати новий особовий рахунок.

Проблема полягає ще й у тому, що нові реквізити ніде не підтягуються автоматично.

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"Дізнатися новий рахунок можна або з паперової платіжки, яка прийде після 25-го або в чат-боті. Я ось собі та своїй мамі номер рахунку здобула, але як бути самотнім пенсіонерам? Платежки приходять не скрізь, а з чат-ботом у них проблеми – телефони кнопкові!", – розповіла спантеличена клієнтка компанії.

Що з цим робити?

Голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, що процедура переходу від однієї юрособи до іншої справді не витримує жодної критики та для переоформлення документів. знадобиться не один день.

Щоб повернути гроші, які пішли не тому постачальнику, потрібно пройти справжній квест. Для початку, надіслати листа на поштову або електронну адресу постачальника, до якого потрібно прикріпити:

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  • фото/скан-копію підписаної заяви у вільній формі щодо проведення звірки та повернення коштів на ім'я директора компанії-постачальника, у тексті якої потрібно обов'язково вказати номер особового рахунку. ПІБ директора та іншу інформацію можна дізнатися на сайті газової компанії;
  • копію квитанції про оплату;
  • копію паспорта;
  • ідентифікаційний номер;
  • виписку з реквізитами карткового рахунку, куди потрібно повернути гроші.

Опалювальний сезон 2022/2023

Влада регулярно попереджає українців про те, що наступна зима буде неймовірно складною і свої звички доведеться змінити .

Керівник Мінрегіону Олексій Чернишов заявив, що ми маємо відвикнути жити з відчиненими вікнами взимку, а температура у квартирах має бути в межах 18-20 градусів, як у Європейських країнах.

Складнощів додадуть і пошкодження інфраструктури, через які у багато будинків буде складно подати тепло чи газ через зруйновані мережі.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з тими, хто не платить за комуналку під час війни, та розповідали, скільки блакитного палива Україні потрібно докупити.

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