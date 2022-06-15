Нові санкції проти Росії. Чи зможе Європа відмовитись від "Північного потоку-1"

Вже навіть європейські політики закликають перевести постачання російського газу на український маршрут

У Європі закликають включити "Північний потік-1" до нового санкційного пакета проти РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

У війні проти України Росія не гидує жодними методами. Країна агресор вивозить з окупованих територій зерно та метал, а також використовує газ, як зброю економічного шантажу. Саме тому вже навіть у Європі все частіше звучать заклики політиків до нового санкційного пакету проти РФ включити газопровід "Північний потік-1", яким агресор постачає паливо до Німеччини.

"Сьогодні" разом з експертами розбиралися у перспективах такої ініціативи.

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Газовий баланс

У Європі все частіше звучать заклики відмовитись від постачання газу через газопровід "Північний потік-1". Так, наприклад, лише останніми днями цю тему порушували одразу кілька депутатів Європарламенту з різних країн.

Це питання вже неодноразово порушувала й Україна, адже Росія з усіх сил намагається зменшити транзит через нашу ГТС, максимально заповнюючи обхідні газопроводи. Водночас, якби газ до Європи йшов українським маршрутом, то, можливо, й війни з Росією вдалося б уникнути.

На сьогоднішній день баланс транзиту російського палива до ЄС має такий вигляд. Росія максимально заповнює газопровід "Північний потік-1", який за рік може прокачати близько 55 млрд кубометрів палива, а також газопровід "Ямал – Європа". Транзит через Україну складає всього 40 млрд кубометрів на рік.

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Водночас пропускна спроможність української труби набагато вища. Нині її використовують мало не на технологічному мінімумі. ГТС України спроможна повністю забезпечити необхідний обсяг транзиту російського газу до Європи. Пропускна здатність нашої труби складає 146 млрд кубометрів, тоді, як сумарне прокачування російського газу трьома маршрутами (українською ГТС, через газопроводи Nord Stream і Ямал – Європа) у 2021 році склало 134 млрд. куб. м газу.

Також Україна могла б зберігати частину європейського палива. ГТС України має одну з найпотужніших у Європі мереж підземних сховищ газу потужністю 31 млрд м3. У разі переведення транзиту на український маршрут, це дозволить європейським трейдерам накопичувати значні обсяги газу та забезпечувати можливість реверсу та стабільність поставок протягом усього року.

Плюси для України

Відмова Європи від транзиту через "Північний потік-1" принесла б Україні величезну кількість переваг у протистоянні з Росією, яка постійно використовує газ як засіб політичного тиску не лише на нашу країну, а й на держави, які залежать від імпорту.

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Наша країна отримала б хоч якісь гарантії безпеки для нашої ГТС. На даний момент не виключено, що Росія спробує навмисне пошкодити транзитний трубопровід, щоб отримати "зелене світло" на розблокування "Північного Потоку-2", який під санкціями.

"Я не здивуюся, якщо РФ буде цілеспрямовано намагатися вивести з ладу українську ГТС, щоб спробувати проштовхнути ідею реанімації Північного потоку-2. Це поганий сценарій і для нас, постраждає внутрішній розподіл газу. На жаль, це розуміють у Кремлі", – пояснює " Сьогодні" експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

До того ж, збільшення транзиту газу через Україну принесло б Україні додаткові кошти, які можна було використовувати як для деокупації територій, так і для їхнього подальшого відновлення. За оцінками експертів, переведення транзиту на український маршрут забезпечило б нашій країні додаткові 3 млрд доларів на рік.

"Для України стало б доброю підтримкою рішення ЄС відмовитися від транзиту газу через "Північний потік". Якби вдалося зупинити прокачування газу цим газопроводом, то тоді український маршрут став би одним з основних транзиту газу в ЄС. На жаль, цей фактор зараз грає проти цієї ідеї. У Європі можуть побоятися бути залежними лише від українського маршруту", – пояснює Андріан Прокіп.

За словами експерта, найімовірніше таку ідею підтримають Польща та країни Балтії. Так, президент Польщі Анжей Дуда ще в березні закликав відмовитися від транзиту газу через "Північний потік-1". З іншого боку, такі пропозиції натраплять на опір Німеччини. Німецький бізнес та німецька економіка все ще досить сильно залежать від зв'язків з Росією.

Україна може спробувати піти шляхом скасування винятків у межах "Третього енергопакету", які були прийняті для "Північного потоку-1". Справа в тому, що за європейським законодавством доступ до половини потужностей газопроводу потрібно надавати третім особам. Проте, для "Північного потоку-1" було зроблено винятки – всі постачання ним здійснює російська сторона.

"На мій погляд, скасування винятків з "Третього енергопакету", які були зроблені для газопроводу "Північний потік-1" раніше, це більш реальний сценарій, але й тут ЄС може побоятися піти на такий крок через можливе зниження обсягів постачання", – каже Андріан Прокіп.

За його словами, Україні зараз буде досить складно протистояти Росії на європейському газовому ринку. І найближчими роками там наростатиме протистояння.

"Зараз ЄС і РФ перебувають у стані газової конфронтації. Цілі Росії створити на ринку газу негативні очікування. Таким чином ціна на газ зросте і на тлі зниження поставок російського газу в ЄС, виручка РФ не падатиме. До того ж весь наступний рік Росія буде використовувати всі важелі впливу, щоб ЄС скасувала чи пом'якшила санкції", – резюмує Андріан Прокіп.

Українським політикам варто лобіювати ідею ввести санкції проти "Північного потоку" у сьомий санкційний пакет, але треба бути готовим до запеклого протистояння Москви у цьому питанні.

Про те, що економісти думають про перспективи зупинки "Північного потоку-1", читайте тут. Раніше ми писали про те, хто може опинитися в зоні ризику цього опалювального сезону.