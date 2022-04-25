Нові можливості: як Україна шукатиме інвестиції після інтеграції в енергосистему ЄС

Українська енергетична система стала частиною ENTSO-E навіть швидше, ніж очікувалось

Синхронізація української та європейської енергосистем є корисною для обох сторін / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Синхронізація української енергосистеми в європейську ENTSO-E дозволить перейти до інтеграції ринків.

Як заявили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, це дасть можливість Україні вільно торгувати енергоресурсами з Європою та залучати значні інвестиції в українську енергетику.

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За словами виконавчого директора компанії Дмитра Сахарука, тепер європейська енергосистема єдина – від Португалії та Іспанії до Донецької та Луганської областей. Завдяки інтеграції ринків та вільній торгівлі ресурсами, буде конкуренція та додаткові інвестиції.

"Я певен, що після перемоги України, завдяки інтеграції в європейський ринок, ми маємо побачити значні інвестиції в українську енергетику", – додав Сахарук.

Відновлювальна енергетика

Найперспективнішим для інвестицій є український сектор відновлюваної енергетики. Наявні зараз в Україні сонячні та вітрові електростанції мають потужність 8,9 ГВт, із них 1 ГВт припадає на підприємства ДТЕК.

Цей сектор можна збільшити до 20 ГВт встановленої потужності. Додаткові інвестиції дозволять Україні виробляти більше електроенергії та продавати її в Європу замість російських енергоносіїв.

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"Європейцям на тлі зменшення залежності від російської нафти, газу та вугілля потрібна додаткова енергія і вона має бути чистою, і ми як Україна можемо це забезпечити", – зауважив Дмитро Сахарук.

Експорт у Європу

Від початку квітня до Польщі почали експортувати електроенергію з України. Поки що це невеликі об’єми, оскільки весь процес перебуває на стадії тестування.

Україна може продавати європейцям і вугілля, що допоможе замінити ресурси з Росії. За 5 років на ринок ЄС можна буде збувати й газ, який видобуватимуть також в Україні.

Водночас у Європі закликають українську владу зберегти досягнення реформи енергетичного ринку та продовжити інтеграцію в єдиний ринок країн ЄС. У такий спосіб енергосектор України зможе швидше відновитися та подолати проблеми з ліквідністю. Для підтримки української енергетики також запустили низку ініціатив, наприклад, Фонд підтримки енергетики України.

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Раніше ми розповідали, що під час війни в Україні сильно впав рівень сплати за світло – дефіцит ліквідності сягає 250 млн євро/міс.