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Новий антирекорд РФ: мільйони барелів нафти Urals застрягли в морі

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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24 травня, 13:22
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Судна з російською нафтою стоять посеред моря з величезною кількістю вантажу
Цивілізований світ не хоче купувати російську нафту
Цивілізований світ не хоче купувати російську нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Аналітична компанія Vortexa зафіксувала майже 62 млн барелів флагманської російської нафти Urals на суднах посеред моря.

Як пише Reuters, трейдери не можуть знайти покупців на такі колосальні об’єми чорного золота.

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США ще в березні заборонили купувати російську нафту та нафтопродукти у відповідь на розгортання війни в Україні. Інші країни уникають придбання таких вантажів, оскільки бояться майбутніх санкцій, а в ЄС планують запровадити ембарго на нафту з РФ.

Непроданого ресурсу все більше

У зв’язку з цим, обсяги нафти Urals на воді все накопичуються. Аналітики вказують, що зараз ця кількість втричі більша за довоєнну. У травні об’єми експорту російської морської нафти знизились на 15% у порівнянні з лютим – до 6,7 млн барелів на добу.

За словами стратега з енергетичних питань Клея Сейгла, цифри, які вказують на високий експорт нафти з Росії, не відповідають дійсності. Російські енергоносії продовжують накопичуватися в морі. Лише частина з них, переконаний експерт, може прямувати до невідомих покупців, решта ж – непроданий вантаж.

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Більшість барелів російської сирої нафти реалізують в Азії. Найбільшими покупцями ресурсу зі знижками є Індія та Китай.

Новий козир проти Кремля

Все більше лідерів провідних країн бачать зв’язок між війною РФ проти України та високою інфляцією, глобальною енергетичною, кліматичною кризою та дефіцитом продовольства. З огляду на це, у Європі планують завдати витонченого удару по економіці агресора.

Як розповів федеральний міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, у ЄС зовсім скоро мають ввести нафтове ембарго проти Росії. Однак лише такого обмеження недостатньо, щоб послабити Кремль. Країнам пропонують укладати міжнародні угоди про ціни на нафту, щоб запобігти її здорожчанню та відповідно збагаченню РФ, яка продає енергоносії.

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Мовиться про умовний світовий картель покупців на противагу російському картелю постачання чорного золота. Водночас учасники Євросоюзу шукають альтернативи російській нафті, зокрема в Катарі. Не виключено також поєднання імпортних мит на ресурси з Росії та впровадження нафтового ембарго.

Раніше "Сьогодні" писали, що нафтовий гігант Royal Dutch Shell вирішив припинити роботу над проєктом "Гідан-Енерджі", який реалізували спільно з російською компанією "Газпром нафта". Водночас корпорація Shell продала усю свою мережу автозаправних станцій в Росії та завод у Тверській області.

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