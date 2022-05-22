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Новий газовий скандал? Росія не заплатила за транзит блакитного палива "Нафтогазу"

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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22 травня, 13:00
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Розповідаємо, як Росія продовжує шантажувати Україну та світ
Вітренко натякнув про можливі судові розгляди між Газпромом та Нафтогазом
Вітренко натякнув про можливі судові розгляди між Газпромом та Нафтогазом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська газова компанія "Газпром все ще не заплатила українському "Нафтогазу" за транзит блакитного палива до Європи наступного місяця. Ця вимога була прописана у контракті від 2019 року.

Про це розповів в ефірі Sky News голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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За його словами, українська газотранспортна компанія готова позиватися.

"Ми ще не отримали гроші за місяць. Тож, схоже, у нас буде новий арбітраж між "Газпромом" та "Нафтогазом", – сказав Вітренко.

Він також зазначив, що скорочення транзиту газу через Україну — вина не України, а РФ.

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"Це не ми зупинили транзит. Очевидно, вони грають у ці ігри тому, що приблизно в той же час вони припинили постачання до Польщі. Раніше вони хотіли, щоб Польща та Болгарія платили у рублях, хоча це суперечить правилам", – додав він.

Чому "Газпром" має платити

За словами Юрія Вітренка, російський "Газпром" має платити "Нафтогазу" за транзит газу, оскільки в транзитному контракті між компаніями є положення "качай або плати". Тому російська сторона може навіть не закачувати блакитне паливо до українських газопроводів, але платити все одно треба.

Існує висока ймовірність того, що "Нафтогаз" звернеться до арбітражу, щоб змусити заплатити російську сторону.

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Раніше ми розповідали, як Україна збагачується за рахунок Європи, і писали, хто ще збирається відмовитися від російського газу.

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