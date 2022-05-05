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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Новий гравець на ринку: Україна вироблятиме зелений водень разом з Німеччиною

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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5 травня, 11:48
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Україна домовилася з однією з найбільших світових компаній у сфері "зеленої" енергетики
Україна вироблятиме "зелений" водень із найбільшою компанією
Україна вироблятиме "зелений" водень із найбільшою компанією / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння з німецькою транснаціональною компанією MAN Energy Solutions та ANDRYTZ HYDRO, який передбачає виробництво "зеленого" водню.

Про це повідомляє компанія "Укргідроенерго", яка й підписала угоду.

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За її даними, найперспективнішим проєктом у цьому меморандумі є "Впровадження сучасних технологій виробництва "зеленого" водню".

Він передбачає виробництво цього "зеленого" палива і на українських потужностях, а також спрямований на підвищення стійкості та незалежності енергетичної системи.

"Україна має значний потенціал у цьому напрямку і може стати яскравим гравцем на ринку", – заявив виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Гармс.

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За словами гендиректора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, цей проект особливо важливий під час військового та енергетичного терору з боку Росії.

"Підписання Меморандуму дасть старт глобальним процесам, які допоможуть у перспективі створити в нашій державі водневий хаб. З його появою Україна зможе досягти реальної енергетичної незалежності та стати потужним виробником стратегічного енергоносія для глобального ринку", – зазначив він.

Експорт зеленої енергії

Раніше керівник ДП "Гарантований покупець" Андрій Пилипенко заявив, що Україна може стати експортером чистої електроенергії в Європу.

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Скільки ми зможемо постачати, складно сказати однозначно, але цю ідею потрібно точно розвивати, оскільки вона працює на майбутнє.

Пилипенко вважає, що ЄС буде вкрай зацікавлений в українській "зеленій" електроенергії і це питання обговорюватиметься на переговорах.

"Сьогодні" також писали про сонячні батареї, які можуть працювати навіть уночі, та розповідали, як Україна може замінити російську нафту.

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