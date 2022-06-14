Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку Робота під час війни Робота під час війни ⚡ Обстріли міст України ⚽ Україна - Ірландія: онлайн
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Новий рівень зеленої енергетики: де готують запуск комерційного літака на водні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 червня, 12:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, скільки нідерландці можуть заробити на водневому авіатранспорті
Нідерланди готують комерційний авіарейс на водні
Нідерланди готують комерційний авіарейс на водні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нідерланди планують запустити перший комерційний авіарейс на чистому водні вже у 2028 році.

Про це повідомляє Консорціум Unified International та нідерландське регіональне агентство економічного розвитку InnovationQuarter.

Реклама

Вони з партнерами, серед яких нідерландський виробник літаків Fokker та Делфтський технологічний університет розраховують, що така новинка відкриє цілий ринок із оборотом у 16 мільярдів євро.

"Наш підхід до модернізації дозволяє прискорити досягнення екологічних цілей до 2030 року і вийти на ринок у 2028 році, набагато випереджаючи абсолютно нові конструкції літаків, які з'являться майже через десятиліття", – йдеться у прес-релізі.

На першому етапі планується адаптувати турбогвинтові літаки на 40-80 місць.

Реклама

Водневий автобус

Тим часом поляки представили справжнє водневе диво – автобус, який може проїхати без дозаправки 450 кілометрів.

Він має назву NesoBus, де Neso це абревіатура фрази "Nie Emituje Spalin i Oczyszcza", що в перекладі означає "Не виділяє вихлопних газів та очищує повітря".

Єдині викиди з повітря від цього виду транспорту – це абсолютно чиста водяна пара.

Реклама

Скільки людей одночасно може перевозити NesoBus та про інші особливості цього екотранспорту, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, завдяки чому Україна може повністю відмовитись від імпорту газу і розповідали, як ми можемо добувати водень в середині країни.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Торгівля
Найбільші партнери США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Японія Японія
$210,1
5
Німеччина Німеччина
$200,4
6
Південна Корея Південна Корея
$160,8
7
Британія Британія
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Індія Індія
$113,4
10
В'єтнам В'єтнам
$112,8
Більше
Водневе диво
У Польщі створили унікальний автобус
Дивитися фото
Ядерна загроза
Нова обкладинка The Economist
Енергоринок
Як ЄС розриває зв'язки із РФ👇
Читати
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти