Потрібні мільярдні інвестиції: які "зелені" перспективи приховує в собі Україна

У Європі експерти висловили думку, що газотранспортну систему ЄС можна буде використовувати для постачання зелених енергоносіїв наприклад – водню.
У звіті консорціуму Ready4H2, який поєднує газорозподільні компанії з 16 країн ЄС, саме газорозподільним мережам належить ключова роль у розвитку зеленого водню.
Подібну думку можна почути і від українських політиків. "Сьогодні" поспілкувалися з експертом та дізналися, чи може наша ГТС бути корисною для переходу на відновлювані види енергії.
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За словами економіста Олексія Куща, цю ідею можна розглядати як якийсь глобальний проект.
"У нас є атомна генерація, ми можемо побудувати ще два-три нові енергоблоки. Тобто Україна може зробити ставку на те, щоб перетворитись на зелений енергетичний хаб для Європи", – каже експерт.
Також Україна має потенціал у виробництві зеленого водню, але технічне питання залишається, тому що в чистому вигляді транспортувати це паливо по ГТС не можна, необхідно тільки змішувати з газом.
Відповідно, необхідно буде збільшити видобуток газу, щоб блакитного палива вистачало для цієї суміші.
Проте газотранспортна система вимагає модернізації, щоб працювати з вищезазначеними можливостями.
"Ми можемо стати одним із найбільших постачальників водню до Європи, але ця програма вимагає десятків мільярдів доларів та серйозних інфраструктурних інвестицій. У нинішньому вигляді нашу ГТС не можна використовувати для цього, тільки після серйозної модернізації", – зазначив економіст.
План зеленого переходу
Через початок повномасштабної війни Росії проти України Європа змушені переглянути свій план переходу на зелені енергоносії у бік прискорення.
Тепер європейські країни хочуть якнайшвидше відмовитися від кривавого газу агресора і перейти на інші поставки.
Саме це і підштовхне зелений перехід, Глава ЄС з питань клімату та керівник роботи Комісії над Зеленою угодою Франс Тіммерманс вважає, що зробити це необхідно з блискавичною швидкістю.
"Сьогодні" також писали, коли Європа планує відмовитися від російського газу та розповідали, навіщо на українські об'єкти ГТС встановлюють сонячні панелі.