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Потрібні мільярди: Вітренко розповів, де "Нафтогаз" шукає газ до наступної зими

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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8 червня, 09:52
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Юрій Вітренко розповів, з ким Україна веде переговори щодо постачання блакитного палива
Глава "Нафтогазу" Вітренко розповів про наступний опалювальний сезон
Глава "Нафтогазу" Вітренко розповів про наступний опалювальний сезон / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає, що для успішного опалювального сезону Україні необхідно імпортувати 6 млрд. куб. м газу.

Про це керівник НАКу розповів на засіданні американської Комісії з безпеки та співробітництва в Європі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Вітренко впевнений, що у "газовій сфері" в України все добре.

"Україна показує свої сильні сторони, свою стійкість. Але нам знову знадобиться допомога до наступного опалювального сезону, бо Україні потрібно буде імпортувати до 6 млрд. куб. м газу", – заявив він.

8 мільярдів доларів на закупівлі потрібно за сьогоднішніми цінами, і зараз робота ведеться з урядом США у цьому напрямку.

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"Навіть розглядається такий варіант, як використання газу в рамках ленд-лізу", – заявив Вітренко.

"Нафтогаз" хоче відкрити національну мережу заправок

Проте на базі переданих компанії 170 заправок Glusco це навряд чи вдасться і ціни там будуть виключно ринкові.

Заступник директора НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев наголосив, що якщо керівництво Glusco погодиться без суду передати корпоративні права або управління ними "Нафтогазу", то просто на ринку з’явиться ще один учасник.

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Для реалізації задуму з національною мережею заправок до статуту "Нафтогазу" обов'язково потрібно внести зміни і також створити наглядову раду.

Без цього ідею в життя не втілити, а значить і низькі ціни встановлювати ніхто не буде.

"Сьогодні" раніше писали, що "Нафтогаз" встановив новий тариф на блакитне паливо для мільйонів українців та розповідали, кому компанія розсилає "листа щастя" зі штрафами.

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