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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Забезпечили світлом майже 60 тис. родин: енергетики продовжують роботу в Донецькій області

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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23 травня, 13:58
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Енергетики продовжують ремонти в Донецькій області
Енергетики продовжують ремонти в Донецькій області / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За тиждень, з 16 по 22 травня, інженери ДТЕК повернули електропостачання 58 107 родинам у Донецькій області.

Як повідомили у компанії Ріната Ахметова, енергетики ремонтують пошкоджені внаслідок обстрілів мережі.

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"У деяких населених пунктах через регулярні обстріли енергетики ремонтували мережі 5 і більше разів", – наголосили в ДТЕК.

Монтерам вдалося забезпечити світлом споживачів у 73 містах і селах Донецької області, хоч ремонти проводять з ризиком для життя.

Інші області

Окрім цього, впродовж тижня енергетики повернули електропостачання понад 2000 родин в Одеській області. Знову зі світлом 600 родин у Дніпропетровській області, які були без струму через ворожі обстріли.

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18 травня фахівці ДТЕК завершили ремонтні роботи у Київській області. Роботи вдалось виконати за 45 днів, замість очікуваних 60 діб.

"Це критично важливо для відновлення нормального життя в області", – підкреслили в ДТЕК.

Електроенергію високовольтними й розподільчими мережами компанії подали в майже 600 населених пунктів. У такий спосіб світлом забезпечили 260 тис. родин.

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Фахівці компанії також допомагають залізничникам відновлювати електромережі Укрзалізниці. Ці об’єкти є важливими для всієї країни, тож і фахівці, й спецтехніка ДТЕК спрямовані на якомога швидше відновлення функціонування сполучення та постачання світла в навколишні міста й села.

Розвиток "зеленої" енергетики

Після війни в Україні планують розвивати відновлювану енергетику та підтягнути її до "зелених" стандартів Євросоюзу. У такий спосіб Україна зможе експортувати струм до Європи та відновити економіку.

"Частка зеленої енергетики в Україні становить 17%. Ми продовжуватимемо реалізовувати стратегію щодо її збільшення", – підкреслив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше "Сьогодні" розповідали, як австралійські вчені навчилися видобувати сонячну енергію навіть після заходу сонця. Водночас у Швейцарії вигадали батарейки з деревини.

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