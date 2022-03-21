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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Знеструмили російські окупанти: енергетики ДТЕК повернули світло майже 160 тисячам сімей

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21 березня, 14:45
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У Києві, Київській та Донецькій областях відновили електропостачання після ворожих обстрілів
Енергетики ДТЕК повернули світло тисячам сімей
Енергетики ДТЕК повернули світло тисячам сімей / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Упродовж тижня, від 14 по 20 березня, у Києві, Донецькій та Київській областях внаслідок обстрілів з боку російських окупантів, без світла залишились тисячі домівок.

Енергетики ДТЕК повернули електроенергію для 159 тисяч родин, повідомили у пресслужбі компанії.

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У столиці електрику знову подають 64 тисячам споживачів – це люди, житло яких знеструмило після попадання уламків ракети. Ще 59,1 тисяч сімей отримали світло у Київській області.

У Донецькій області повернули освітлення для 34,8 тисячі родин. Окрім цього, подають електроенергію до 1,3 тисячі будинків у Дніпропетровській області.

Аварійні бригади працюють 26 діб без перерви та співпрацюють зі ЗСУ та Теробороною, щоб оперативно ремонтувати мережі, де це можливо. Інколи доводиться відновлювати об’єкти по кілька разів через постійні обстріли. Загалом за тиждень вдалося знову подати світло до 284 населених пунктів.

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Найскладніша ситуація залишається у 3 районах Донецької та 9 районах Київської області, де орудують російські окупанти.

Енергетика в Україні

Українська енергетична компанія ДТЕК забезпечує світлом об'єкти критичної інфраструктури. Безкоштовно подають електроенергію до військових та силових структур, лікарень та хлібзаводів. Раніше аварійним бригадам вдалося знову заживити завод із виробництва хліба у Вишгородському районі.

Щодня ремонтні бригади здійснюють роботи на лініях та повертають світло тисячам родин у Київській та Донецькій областях. У роботі їм допомагають термінали супутникового інтернету Starlink, які компанія Ілона Маска надала Україні.

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Раніше ми розповідали, що українська енергосистема успішно приєдналася до європейської ENTSO-E та що це означає для України.

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
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