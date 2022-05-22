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Обійдуться без Угорщини? ЄС хоче запровадити ембарго без голосу Орбана

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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22 травня, 16:55
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Поки Угорщина чинить опір запровадженню ембарго на російську нафту, ЄС продумує механізми, як обійтися без її голосу
Найближчим часом Європа планує врешті ухвалити рішення про ембарго
Найближчим часом Європа планує врешті ухвалити рішення про ембарго / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європарламент хоче ухвалити рішення щодо нафтового ембарго проти Росії без голосу Угорщини.

Закликала до цього віцепрезидент Європарламенту Катаріна Барлі, передає медіакомпанія Deutschlandfunk.

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А вимогу Угорщини про фінансову підтримку після того, як та погодиться на санкції проти РФ, віцепрезидент назвала "майже нахабною", зауваживши, що "всі знають, куди підуть гроші", фактично звинувативши Орбана і загалом режим країни у "відверто корумпованій системі".

За словами Барлі, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "водить ЄС за носа".

Шостий пакет санкцій від ЄС

Шостий пакет обмежень додає до списку підсанкційних осіб високопоставлених військових і чиновників з РФ, які вчинили воєнні злочини в Бучі й відповідальні за облогу Маріуполя.

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Серед інших важливих кроків – "десвіфтизація" Сбербанку, який є найбільшим банком Росії та тримає 37% банківського сектора. Під удар потраплять ще два великі російські банки, важливі для фінансової системи агресора, – їх усіх відключать від системи SWIFT.

Проти трьох великих державних мовників Росії також введуть обмеження. Вони більше не зможуть поширювати свій контент у будь-якій формі в ЄС.

Останнім і найважливішим елементом нового пакету санкцій є відмова від російської нафти. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що це буде нелегко для країн Європи, але над цим потрібно працювати.

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Раніше ми розповідали, хто допомагає РФ продавати нафту по всьому світові.

Також ми писали, як Індія пішла фактично на шантаж Росії і маніпулює цінами на нафту агресора.

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