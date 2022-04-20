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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Спільне "водневе" майбутнє: про що "Оператор ГТС України" домовився з ЄС

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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20 квітня, 17:11
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Розповідаємо, які спільні перспективи бачить Євросою з Україною у галузі "зеленої" енергетики
Які перспективи в ЄС чекають на "Оператора ГТС України"
Які перспективи в ЄС чекають на "Оператора ГТС України" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна може мати спільне "водневе" майбутнє Європейською водневою магістраллю, яка вже підписала угоду із "Оператором ГТС України" для інтеграції інфраструктур.

Про це повідомляє спеціалізоване видання H2-view.

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Ініціатива ЕВМ, що включає 31 газову компанію по всій Європі, створить основу для транспортування цього виду "зеленої" енергії трубопроводами від виробництва до кінцевих споживачів.

"У нашій оцінці потенціалу постачання з країн, що межують з EBМ, ми визначили, серед іншого, також Україну як важливу. Я радий повідомити, що сьогодні EВМ підписала меморандум про взаєморозуміння з "Оператором ГТС України", – заявив голова Європейської водневої магістралі Даніель Мутман.

За його словами, ця угода стане основою для майбутньої співпраці та підключення українських активів до водневої інфраструктури ЄС.

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"Україна може стати відмінним партнером ЄС, коли йдеться про реалізацію водневої стратегії. Наша система газопроводів має служити для транспортування водню до ЄС", – вважає заступник генерального директора з розвитку та трансформації "Оператора ГТС" Павло Станчак.

Перспективи України

За словами економіста Олексія Куща, Україна може стати найбільшим водневим хабом Європи.

Однак для цього потрібні будуть десятки мільярдів інвестицій та серйозна модернізація газотранспортної системи.

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Детальніше про "зелені" перспективи України читайте у нашому матеріалі.

Раніше ми писали, що вчені навчилися запускати у космос супутники за допомогою водневої гармати, і розповідали про сонячні батареї, які можуть працювати навіть уночі.

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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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