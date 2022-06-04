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Черговий план Кремля: навіщо "Газпром" відключає газ країнам Європи

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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4 червня, 16:40
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Експерт розповів, чи чекати газового ембарго від Європейського Союзу найближчим часом
"Газпром" знову маніпулює Європою
"Газпром" знову маніпулює Європою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Газпром" одну за одною відключає від газопостачання європейські компанії за відмову платити за газ в рублях. Вже постраждали компанії у Нідерландах, Данії, Болгарії, Польщі та Німеччині, Фінляндія.

Деякі країни, а саме Болгарія та Польща, взагалі розірвали контракт з "Газпромом" після цього, чим повністю відмовились від російського газу.

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Деякі експерти назвали такі дивні вчинки "самоембарго" і "Сьогодні" вирішили дізнатись, чому російський монополіст так вибірково відключає компанії і навіщо пиляє гілку, на якій сидить.

За словами економіста та президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, таким чином Москва намагається впливати на Європу і змусити все більше країн і компаній виконувати свої забаганки щодо схеми з рублями.

Така вибірковість у відключенні пояснюється тим, що "Газпром" закручує гайки лише тим країнам, які не становлять для нього стратегічного значення, або дрібним компаніям.

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"На сьогоднішній момент Фінляндія, та ж сама Польща, Литва, вони можуть обійтись без російського газу, оскільки вони споживають його дуже дуже мало, а от Німеччина і Угорщина – дуже багато", – каже експерт.

Економіст каже, що з усього газу, який постачається до Європи "Газпромом", близько 60% купують німці, оскільки в ФРН дуже багато підприємств, які потребують блакитного палива.

Натомість та ж Литва чи Польща не мають такої промисловості, яка б споживала таку велику кількість газу, а скандинавські країни взагалі чимдуж намагаються перейти на альтернативну енергію.

Європа поведеться?

На думку аналітика, це звичайний піар, який навряд чи спрацює і подіє на європейців.

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"Ні, це на Європу може подіяти, якщо "Газпром" Німеччину відключить або вона сама відключиться. Оскільки вона може повністю відмовитись від російського газу лише до 2030 року", – розповідає Охріменко.

Це означає, що найближчим часом миттєвого газового ембарго чекати не варто, а якщо воно буде, то вводиметься поетапно.

Тобто документ про відмову від російського газу підпишуть сьогодні, але в ньому буде передбачено план реалізації аж до 2028 чи 2030 року.

На жаль, відмовитись від газу агресора миттєво деякі країни ЄС просто не можуть, оскільки вони допустили великий рівень залежності своєї економіки від одного постачальника.

Потрібно хоча б кілька років, і тоді газ до тієї ж Німеччини можна постачати з Азербайджану чи Норвегії. Як санкція газове ембарго теж не спрацює миттєво, а от стратегічно – завдасть болючого удару.

Навіть той бізнес, який не пов’язаний з нафтою та газом, або піде з Росії, або почне скорочувати обсяги і перестане розвиватися, якщо почує про газове ембарго. Для того, щоб економіка Росії перейшла в стагнацію, потрібно 5-7 років впливу енергетичних санкцій.

"Якщо ви не можете це (газ, нафту. – Ред.) продати, відповідно, немає інвестицій, немає роботи для будівельників, для металургів і для усіх пов’язаних галузей. Тобто якщо ви не продасте цю нафту – навіщо її видобувати, а тоді зникає робота", – каже експерт.

Це в довготривалій перспективі може опустити економіку агресора до рівня 90-х років минулого сторіччя.

"Сьогодні" раніше також писали, яка країна припиняє усі перемовини з "Газпромом", і розповідали, що відбувається з акціями монополіста на біржі.

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