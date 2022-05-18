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Черговий розворот: нафта Brent і WTI різко подорожчала

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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18 травня, 16:08
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Розповідаємо про ціни на нафтові ф’ючерсні контракти 18 травня
Коротко про актуальні ціни на світову нафту
Коротко про актуальні ціни на світову нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У середу, 18 травня, раптово зросли ціни на нафту еталонних марок. На це є декілька причин, але головна пов’язана з послабленням карантинних обмежень у Китаї.

Редакція "Сьогодні" промоніторила липневі ціни на ф'ючерси на світову нафту на європейській біржі ICE.

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Барель нафти Brent піднявся в ціні на 1,5%. Тепер за чорне золото цього бренду просять 113,99 долара/барель.

Біржові ціни на нафту Brent, ICE
Біржові ціни на нафту Brent, ICE

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 2%. Ціна зросла до 115,25 дол./барель у червні та 112,23 дол./барель у липні.

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Біржові ціни на нафту WTI, ICE
Біржові ціни на нафту WTI, ICE

Чому нафта дорожчає?

Як пише Reuters, за останні кілька днів у китайському Шанхаї не фіксували жодного нового випадку коронавірусу. Відтак карантинні обмеження послабили, і в місті відновили роботу 864 фінансові установи.

Світовий нафтовий ринок отримав підтримку й через очікування зростання пропозиції. Хоча у квітні в РФ видобували на 9% менше нафти, ніж у березні, через санкції Заходу, але новим гравцем на ринку може стати Венесуела.

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Нещодавно корпорація Chevron почала вести переговори з національним виробником Венесуели про ліцензію на нафту. США також планують послабити санкції проти країни.

За словами аналітика Commerzbank Барбари Ламбрехт, у короткостроковій перспективі ринок не помітить цих змін. Однак це буде першим кроком для наповнення його нафтою з країн, які зараз під санкціями.

Посилює ціновий тиск і те, що Європейський Союз відтягує рішення про ембарго на російську нафту. Корінь проблеми – у вето Угорщини, хоча дипломати очікують на поетапну реалізацію плану щодо відмови від російської продукції після саміту наприкінці травня.

Не останню роль у формуванні цін відіграють і запаси нафти в США, переконаний аналітик PVM Стівен Бреннок. З 9 по 15 травня нафти та бензину в провідній країні світу поменшало, тож і ціни підскочили.

Як змінювались ціни на нафту?

В ексклюзивному інтерв’ю "Сьогодні" директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн розповів, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вартість чорного золота в світі становила 90-100 доларів за барель. Зараз середня ціна коливається в межах 110 доларів.

Пікову цінову межу на нафту зафіксували в березні, коли за один барель просили 140 доларів. Від такої ситуації потерпають усі гравці на ринку.

За прогнозом експерта, через це розв’язати проблему з дефіцитом бензину в Україні швидко – абсолютно неможливо. Наприкінці травня ситуація може трохи полегшитись, але повністю не зникне аж до кінця серпня.

Сергій Куюн додав, що скасовувати держрегулювання цін на нафтопродукти не варто, оскільки на ринку з’явилося багато спекулянтів. Їх потрібно контролювати й не дати наживатися на кризі.

Раніше "Сьогодні" писали, що компанія Shell перестала торгувати на своїх заправках у РФ, тож населення країни залишилось без імпортного пального. Дізнайтеся, від яких шахрайських схем потерпають українці на АЗС через дефіцит пального.

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