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Окупанти грабують "зелені" перспективи України: що зробили з величезною сонячною станцією

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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23 червня, 11:45
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Розповідаємо, як окупанти розкрадають українське "зелене" багатство
Окупанти вкрали найбільшу сонячну електростанцію України
Окупанти вкрали найбільшу сонячну електростанцію України / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти демонтували та вкрали найбільшу в Україні сонячну електростанцію СЕС 50 МВт Тоkmak Solar Energy, що розміщувалася під Токмаком у Запорізькій області.

Про це розповіли місцеві жителі виданню Vlasti.net.

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crying За словами українців, сонячні панелі тривалий час розбирали, пакували, а потім вивозили.

Що таке Тоkmak Solar Energy?

Це найбільша сонячна електростанція в Україні площею 96 гектарів, що дорівнює приблизно сотні футбольних полів, а потужність станції становила 50 МВт.

Зелений водень в Україні

На Дніпровській ГАЕС задумали генерувати зелений водень, і фахівці вже вивчають технічні можливості.

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Зазначається, що гідроелектростанція має досить високий напір, тому там можна побудувати додаткові потужності.

Навіть працюючи в базовому режимі, станція може забезпечити необхідну кількість електроенергії, необхідної для генерації водню.

Директор Департаменту з реалізації інноваційних проєктів "Укргідроенерго" розповів, що наразі фахівці вивчають технологічну частину проєкту з електролізного виробництва водню потужністю 1 МВт на Дніпровській ГАЕС.

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"Сьогодні" писали, як Китай хоче отримувати сонячну енергію навіть уночі та як Україна вироблятиме зелений водень разом з Німеччиною.

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