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"Оператор ГТС" почав заповнювати сховища: чи вистачить українцям газу на зиму

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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6 липня, 17:58
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Глава "Оператора ГТС" розповів, як змінилося споживання газу в Україні через війну
Українців чекає найскладніший опалювальний сезон
Українців чекає найскладніший опалювальний сезон / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Наступний опалювальний сезон буде найскладнішим в історії Україні і для його проходження у підземні сховища закачали вже 11 млрд кубів газу. До зими ці цифри мають сягнути 19 млрд кубів.

Про це під час брифінгу заявив голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

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За словами Макогона, Кабмін ретельно займається питання підготовки до цього періоду, і саме 19 млрд кубометрів блакитного палива у підземних сховищах дадуть Україні можливість без проблем пройти його.

Цього газу має вистачити для населення, теплових станцій і для опалення.

Також Макогон розповів, що країні доведеться закупити додаткові обсяги газу, оскільки власного видобутку недостатньо, щоб покрити усі потреби.

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"До війни ми споживали 30 млрд кубометрів на рік. Видобували самостійно 20 млрд. Зараз зменшилося споживання. Очікуємо, що буде на рівні 21-22 млрд, видобуток теж трохи зменшився. Додаткові 3-4 млрд кубометрів нам потрібно імпортувати", – пояснив він.

Опалювальний сезон 2022/2023

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зізнався, що у деяких населених пунктах не вдасться відновити централізоване постачання до кінця цього року, тобто і до старту нового опалювального сезону.

Така ситуація утворилась через російські обстріли та бомбардування, які вщент зруйнували сотні котелень та інших інфраструктурних об’єктів і тепер їх доведеться відбудовувати з нуля.

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Прем’єр також розповів, що уряд вже створив запас швидких модульних котелень на різних видах палива. Їх можна розгортати впродовж одного тижня.

Крім цього, в Україні навіть на найгірший випадок всі процедури прописані і погоджені з органами місцевого самоврядування.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з тарифами на тепло цієї зими, і розповідали, якою буде температура у квартирах українців.

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