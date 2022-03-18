Оператор ГТС відзвітував про десятки пошкоджених через окупантів газорозподільних станцій

В Україні продовжують транспортувати газ до споживачів, хоч деякі станції не працюють через обстріли

Окупанти пошкодили десятки газорозподільних станцій / Фото: Getty Images, Оператор ГТС України, Колаж: Сьогодні

Станом на 18 березня в Україні відключили 42 газорозподільні станції внаслідок бойових дій. Продовжують працювати 1353 ГРС.

Про це повідомив Оператор газотранспортної системи України.

Реклама

Пошкоджені об’єкти намагаються відремонтувати, а цілі станції транспортують газ до споживачів. Упродовж 17 березня імпортували з Європи майже 10 мільйонів кубометрів газу, а загалом по трубопроводах прокачали 93,5 мільйона кубометрів блакитного палива.

Російські окупанти атакували компресорну станцію "Мар’ївка" у Миколаївській області. Постраждали виробничі будівлі та інфраструктура, із працівниками все гаразд. Газ продовжують транспортувати.

Водночас енергетики працюють над резервними варіантами електропостачання. Якщо буде перебій зі світлом, сподіваються отримати енергію від сонячних панелей і в такий спосіб забезпечити подальше транспортування газу.

Реклама

Енергетика в Україні працює

Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що в Україні достатньо газу для забезпечення усіх потреб споживачів. Проблема лише в тому, що інфраструктуру прицільно знищують російські окупанти.

Раніше Україна домовилася за постачання блакитного палива з Польщі у разі необхідності. Тепер країна має три резервних джерела для забезпечення газом.

Днями українську енергосистему таки приєднали до європейської ENTSO-E. Це відкрило для країни нові економічні простори та водночас позбавило спільної радянської спадщини з Росією та Білоруссю.

Реклама

Ми також розповідали про те, що Німеччина сподівається невдовзі зіскочити з газового гачка та відмовитися від російських енергоресурсів. Чим замінити половину імпортованого палива з Росії, уже придумали.