Зупинить агресора? Країни G7 готують для Росії ще один "сюрприз"

Поки лідери міжнародного клубу проводять "дуже конструктивні" обговорення щодо цього питання

Встановлення граничних цін на нафту агресора обговорюють на високому та конструктивному рівні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США, що входять до групи G7, можуть встановити граничні ціни на нафту з Росії.

Про це повідомляє Reuters.

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Дві країни з цього переліку вже заборонили імпорт чорного золота з країни-агресора, натомість ухвалене ембарго ЄС набуде чинності лише до кінця 2022 року. Таким чином Захід побоюється, що ці заходи насправді не вплинуть на військовий бюджет Росії, оскільки країна отримує більше від експорту, навіть якщо обсяги падають.

Що може скоротити цей бюджет і змусить РФ припинити війну, так це обмеження цін, що своєю чергою допоможе уникнути подальшого обмеження постачання нафти та зростання інфляції.

Однак у цьому питанні без підтримки Китаю та Індії, які є великими імпортерами нафти, не обійтися.

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Як повідомляє видання, один з німецьких чиновників сказав, що G7 також обговорювала необхідність поєднання амбітних цілей у галузі клімату з необхідністю для деяких країн досліджувати нові газові родовища.