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Зупинить Росію? Як нафта та газ можуть врятувати Україну від тривалої війни з РФ

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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13 травня, 19:29
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Росія досі продає свої енергоресури до Європи та продовжує вбивства в Україні
Як зупинити війну в Україні
Як зупинити війну в Україні

Якщо Європа припинить купувати російські газ та нафту, то вона позбавить Росію грошей на війну в Україні.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телеканалу "Freedom".

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"Якщо Європа припинить купувати у росії газ, нафту, то по правді, росіяни отримають нуль у себе в бюджеті. І це зупинить війну", – сказав він.

Сахарук зазначив, що Росія отримує від продажу енергоресурсів млрд доларів на добу, при цьому на один день війни вона витрачає близько 900 млн доларів.

Також він додав, що зараз дуже вдалий час для Європи, щоб відмовитись від російських нафти та газу, тому що вже закінчилась зима, та країни зменшують споживання енергоресурсів.

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"Європа саме в цей момент може перейти, є час для того, щоб законтрактувати обсяги постачання енергоносіїв з інших країн. Я думаю, що це питання часу. І Росія втратить Європу, як такого найбільшого покупця їхніх енергоресурсів, як це було минулими роками", – підсумував Сахарук.

Нагадаємо, в березні група ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили проєкт Stop Bloody Energy, у рамках якого вони закликають західні компанії припинити співпрацю з росією у паливно-енергетичній сфері.

Також ми розповідали, як Україна може допомогти Європі знизити залежність від російського вугілля, і писали, що "Нафтогаз" та ДТЕК закликають світові енергетичні асоціації зупинити членство російських компаній в їх організаціях.

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