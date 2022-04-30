Зупинені через санкції вагони НОВАТЕК можуть вибухнути — Росія благає Польщу про допомогу

Вагони російської компанії завантажені зрідженим нафтовим газом

НОВАТЕК вимагає вжити заходів, щоб завадити катастрофі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

500 залізничних вагонів у Польщі, що належать російській енергокомпанії НОВАТЕК, можуть вибухнути. Зауважимо, що завантажені вони зрідженим нафтовим газом.

Про це йдеться у заяві компанії.

Реклама

"У зв'язку з фізико-хімічними властивостями газу ЗВГ у разі більш тривалої стоянки цих вагонів на коліях, підвищення зовнішньої температури, а отже, і підвищення тиску газу у вагонах можливий викид газу в атмосферу", – йдеться у заяві.

Компанія вимагає вжити заходів, щоб доставити ці вагони з газом на вантажні термінали.

Нагадаємо, що вагони зупинили після того, як Польща схвалила санкційний список, до якого увійшов російський "Газпром", низка російських та білоруських олігархів.

Реклама

Відмова Польщі від вугілля агресора

Польща запровадила ембарго на вугілля Росії.

Ухвалений закон забороняє ввезення до Польщі й транзит її територією енергетичного чи коксівного вугілля з Росії та Білорусі.

Порушникам заборони загрожуватиме конфіскація товару та штраф у розмірі до 20 млн злотих (це приблизно 140 млн гривень). Крім того, цей закон забороняє використання символів, які підтримують агресію РФ проти України. За порушення заборони може загрожувати штраф чи позбавлення волі на строк до двох років.

Реклама

Раніше ми розповідали, що Джо Байден підписав два закони, які запроваджують нові санкції проти Росії та Білорусі.

Також ми писали, кому "Газпром" зробить гірше відключенням Польщі та Болгарії.