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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Звільнені від окупантів: енергетики повернули світло в села Київської області

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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4 квітня, 15:16
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Аварійні бригади відновили електропостачання в населені пункти, які звільнили від Росії
Звільнені від окупантів села знову зі світлом
Звільнені від окупантів села знову зі світлом / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Від 28 березня по 3 квітня, 335 населених пунктів Донецької та Київської областей і міста Києва знову забезпечені електроенергією.

Як повідомили у пресслужбі ДТЕК, енергетикам вдалося повернути світло 278 тисячам родин.

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За останні дві доби повернули електропостачання до 2506 домівок у селах Київської області. Збройні сили України нещодавно вигнали звідти російських загарбників.

Загалом у області знову зі світлом понад 111 тисяч споживачів з 271 населеного пункту. Частково забезпечені електрикою:

  • Велика Димерка;
  • Михайлівка;
  • Рудницьке.

Знову в роботі місцева підстанція, яка живить обладнання мобільних та телеком-операторів у Макарові. Відтак, на звільнених від окупаційної армії території знову доступний зв’язок.

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Окрім цього, ремонтні бригади ДТЕК упродовж тижня посилено працювали в Донецькій області. Попри бойові дії, вдалося відновити світло до 84,7 тисячі клієнтів у 62 селах та містечках.

Світло на продаж

Наприкінці березня українська енергосистема завершила синхронізацію та приєдналася до європейської ENTSO-E. Споживачі електроенергії забезпечені нею сповна – це як звичайні громадяни, так і військові та промислові об’єкти.

Вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії, 28 березня Україна відновила продаж "зеленої" електроенергії одразу на двох аукціонах. Попит на неї був високим, хоч альтернативна енергетика за кордоном є в надлишку.

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Українцям вдалося продати понад 27 тис. МВт-год. із запропонованих 28,8 тис. МВт-год. електроенергії. Середньозважена ціна продажу становила 1922,73 грн/МВт-год. без ПДВ.

Раніше ми розповідали, що гендиректор компанії ДТЕК озвучив пропозицію країнам Заходу, яка допоможе зупинити агресію Росії в Україні.

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