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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Від Луганської області до Португалії – як працює українська енергетична система в умовах війни

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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28 березня, 20:48
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Попри обстріли російських окупантів, українська енергосистема не лише встояла, а й зробила крок уперед
Українська енергосистема здобула кілька перемог під час війни
Українська енергосистема здобула кілька перемог під час війни / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Уже понад місяць Україна бореться з Росією, яка вторглася на нашу територію. Триває не лише збройне протистояння, а й енергетичне та економічне.

Редакція "Сьогодні" розповідає, як працює енергетика України під постійними обстрілами та які кроки планують здійснювати надалі.

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Європейська енергосистема

Одна з головних перемог – це те, що українська енергосистема вистояла після відключення від спільної системи з Росією та Білоруссю, а також успішно синхронізувалася з європейською ENTSO-E, після 20 років підготовки. Тепер електромережа єдина – від Луганської області й аж до Португалії.

Споживачі електроенергії забезпечені нею сповна. Світла достатньо як для звичайних українців, так і для об’єктів критичної інфраструктури, військових та бізнесу. Усі види генерації забезпечені паливом.

Для підтримки роботи теплових станцій, власники бізнесу купують додаткові енергоносії. Зокрема, компанія ДТЕК налагодила імпорт вугілля з Польщі. ТЕС уже отримали 50 тисяч тонн вугілля. Найближчим часом мають привезти ще 10 тисяч тонн, а також влада Австралії має фінансувати постачання 75 тисяч тонн викопного палива.

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Дві головні проблеми

В умовах воєнного стану, є дві найбільші проблеми для української енергосистеми – обстріли з боку Росії та несплата за комунальні послуги.

Через війну чимало промислових об’єктів зупинили роботу, тож споживання електроенергії суттєво знизилось. Окупанти щодня пошкоджують високовольтні лінії та знеструмлюють сотні й тисячі населених пунктів. Відтак енергетики докладають колосальних зусиль, щоб збалансувати навантаження в мережі. Часто їм доводиться ремонтувати електромережі по кілька разів у тому ж місці, після чергових обстрілів.

Критична ситуація була тоді, коли армія РФ вирішила бомбардувати Охтирську, Чернігівську та Сумську ТЕЦ. Увесь світ здригнувся в передчутті техногенної катастрофи, коли російські війська захопили Запорізьку АЕС.

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Логічним кроком для міжнародної спільноти після цього було б закриття неба, якщо не над усією Україною, то хоча б над атомними станціями. Енергетичні компанії, зокрема керівництво ДТЕК, неодноразово закликали країни Заходу, НАТО і ООН ввести безпілотну зону, але поки що безуспішно.

Ремонти під кулями й Градами

Щодня ворог залишає без світла тисячі родин у різних областях України. Станом на 27 березня, без електропостачання опинилися 850 тисяч домівок у 1300 населених пунктах.

Аварійні бригади енергетиків цілодобово від початку війни ремонтують лінії та повертають електроенергію споживачам. За останній місяць – це майже пів мільйона будинків у Київській та Донецькій областях.

Компанія ДТЕК мобілізувала понад 100 ремонтних бригад, які працюють в режимі нон-стоп. За добу енергетики відновлюють електропостачання, в середньому, до 50 тисяч сімей. Часто це повторні підключення уже відремонтованих об’єктів, які знову постраждали від рук окупантів. Усі роботи погоджують зі Збройними силами України.

Воєнний режим роботи

Енергетика України екстрено перемикнулася на воєнні рейки. Довелося перебудувати всі процеси, щоб зберегти цілісність енергосистеми. Нині головне завдання держави та громадян – підтримка економіки, щоб базові потреби забезпечувалися.

Мовиться про фінансування галузі для закупівель пального, термінових ремонтів та оплати праці. Рівень розрахунків за електроенергію впав на 70%, але українців закликають сплачувати за комунальні послуги, щоб зробити свій внесок на економічному та енергетичному фронті. Якщо у людей є можливість заплатити за світло, газ і воду, потрібно це зробити, адже від цього залежить майбутнє нашої країни.

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, енергетики покладають великі сподівання на інтеграцію українського ринку в ЄС. Надлишки електроенергії планують продавати в Європу, що дозволить компаніям купувати пальне, ремонтувати й підтримувати в роботі енергосистему під час війни.

Раніше ми розповідали про те, як бізнес може підтримати Україну в критичний момент. Водночас європейці розкусили плани Путіна та відмовилися платити за газ "дерев’яною" валютою.

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Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
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6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Цитата дня

Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

Цитата на segodnya.ua
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