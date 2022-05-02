Від Росії знову відмовилися: фінська компанія зупинила спільне з РФ будівництво АЕС

АЕС збиралися запустити в роботу лише у 2029 році, але тепер про будівництво доведеться забути

У Фінляндії не будуватимуть АЕС з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через систематичні збої з постачанням обладнання, що загострилися після початку війни в Україні, фінська проєктна компанія Fennovoima розірвала контракт з підрозділом "Росатому" – RAOS Project – на будівництво АЕС Ханхіківі-1.

Про це говориться у заяві компанії.

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Компанія має намір законсервувати об'єкт.

"Співпраця з RAOS припиняється з негайним набуттям чинності, а також припиняються роботи з проєктування та ліцензування, роботи на майданчику Ханхіківі-1 за участю RAOS", – йдеться у повідомленні.

На початку весни міністр економічного розвитку Фінляндії Міка Лінтіля заявляв, що видача проєкту АЕС Ханхіківі за участю "Росатому" навряд чи отримає ліцензію через війну Росії в Україні.

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Зазначимо, що "Росатом" та Fennovoima підписали контракт на будівництво АЕС Ханхіківі-1 наприкінці 2013 року.

Держкорпорації з РФ належить 34% проєкту, ще 66% – фінським акціонерам.

Планувалося, що будівництво АЕС стартує на початку 2022 року, а 2029 року станція мала запрацювати.

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Росія скорочує експорт газу до Європи

Експорт російської природного газу до Європи у квітні 2022 року зменшився до мінімуму за три місяці.

Так, у квітні "Газпром" на ключові закордонні ринки постачав у середньому 387 млн кубометрів газу на день – це на 22% менше, ніж було у березні. З січня по квітень 2022 року російський монополіст експортував 50,1 млрд кубометрів — на 26,9% менше, ніж за той же період 2021 року.

Раніше ми розповідали, що Фінляндія готується повністю відмовитись від блакитного палива з РФ. Про те, як відмиратимуть кремлівські газопроводи, читайте у нашому матеріалі ТУТ.