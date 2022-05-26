Відкрили тихцем рахунки: які компанії погодились на газову схему Кремля

Західні журналісти оприлюднили перелік європейських компаній, які, попри санкції, платять РФ за газ

Енергетичні компанії неохоче коментують відкриття рахунків у російському банку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки країни Євросоюзу намагалися розібратися в новій маніпулятивній рублевій схемі Кремля та заявах Брюсселя, кілька газових компаній таки відкрили рахунки в російському Газпромбанку.

Перелік тих, хто піддався на шантаж Путіна, опублікувало видання Politico – загалом відомо про 10 великих компаній.

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Очевидно, підставою для такого кроку став припис "Газпрому" щодо від'єднання операторів "недружніх" до РФ країн від постачання блакитного палива. Це польська PGNiG, болгарський "Булгаргаз" і фінський Gasum.

Інші енергетичні компанії ЄС добровільно погодилися здійснювати платежі через два рахунки в російському Газпромбанку. На один рахунок надходить оплата за газ у доларах чи євро, а інший призначений для рублевої конвертації валюти.

Хто платить РФ за газ?

У невизначеності щодо ситуації перебуває нідерландська GasTerra. Державна компанія поскаржилася на "відсутність чіткості щодо санкцій" та закликала Єврокомісію додатково роз’яснити свої вказівки.

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Водночас журналісти Politico опублікували перелік покупців, які точно оплачують та отримують блакитне паливо з Росії, але не зовсім зрозуміло, чи вони відкрили рублевий рахунок у "Газпромбанку". Це такі компанії:

угорська MVM (платить в євро, але контракти дозволяють "альтернативну валюту");

німецька VNG (переказують євро на рахунок, але заявляють, що перерахунок в рублі "не викличе труднощів");

німецька RWE (готова до оплати в євро і "відкрила відповідний рахунок");

німецька Uniper (має рахунок у Газпромбанку, платитиме в євро, але за новою схемою);

французька Engie (веде переговори з "Газпромом" і "зробила необхідні кроки, щоб виконувати платіжні зобов’язання);

італійська Eni (відкрито заявила про відкриття рахунків у євро та рублях в Газпромбанку);

австрійська OMV(запровадила "платіжний процес відповідно до санкцій");

чеська ČEZ (заявила, що "здійснила платіж в євро");

словацька SPP (сплатила у квітні за газ у євро);

словенська Geoplin ("узгодила з російським партнером порядок оплати");

Новий газопровід в Європі

У ЄС планують збудувати газопровід між Іспанією та Італією. Експерти переконують, що це допоможе частково позбутися залежності від енергоресурсів з Росії.

Будівництво здійснюватимуть за планом REpowerEU, мета якого – зменшити споживання блакитного палива з РФ. Ідея полягає в тому, щоб вивантажувати LNG у порту Барселони, перетворювати його там у газоподібний стан і качати трубою.

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Іспанія має шість заводів з регазифікації зрідженого природного газу, які не працюють. Тож їх планують використати для цього проєкту, який може змінити геополітичну ситуацію на континенті.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що Польща вирішила не чекати до кінця року і розірвати контракт на постачання газу з російським "Газпромом". Дізнайтеся, як "Газпром" допомагав Путіну готувати вторгнення в Україну.