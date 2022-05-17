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Опалювальний сезон під загрозою? Як "Нафтогаз" готується до наступної зими

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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17 травня, 17:05
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Експерт розповів, кого Україна здатна повністю забезпечити блакитним паливом власного видобутку
"Нафтогазу" важко вирішувати проблеми через війну
"Нафтогазу" важко вирішувати проблеми через війну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна та агресивний газовий шантаж РФ змусили сумніватися багатьох українців у стабільності нашої енергосистеми і тому, чи знає "Нафтогаз" де брати блакитне паливо наступного року.

"Сьогодні" запитали у експерта, чи варто хвилюватися перед наступним опалювальним сезоном.

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За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, у "Нафтогазу" дійсно з’явилась купа проблем через війну, але жодної паніки не має бути.

Заяви деяких політиків про те, що наступної зими українці замерзнуть експерт вважає лише спробами розкрутити певний ажіотаж навколо цієї теми і своєї персони.

"Як не було проблем з опалювальним сезоном незважаючи на те, що війна почалась, так і не буде проблем у наступному році. Так, дійсно, "Нафтогазу" складно, йому важко вирішувати ці проблеми, але на сьогодні "Нафтогаз" веде перемовини з США, щоб отримати зріджений газ", – каже аналітик.

Газові термінали для його прийому вже є Литві і Польщі, і якщо добудувати частину інфраструктури, Україна зможе отримувати звідти блакитне паливо, придбане у США, або будь-якій іншій країні.

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Чи може Україна забезпечити сама себе?

Тут треба розрізняти потреби населення і потреби бізнесу. Дійсно, каже Охріменко, усіх побутових споживачів Україна здатна забезпечити газом власного видобутку і більше ніде його не купувати.

Однак є ще промисловість, яка споживає шалену кількість енергоносіїв і має працювати.

Після війни частина підприємств може тимчасово не працювати, через руйнування, яких завдали російські окупанти. У такому випадку споживання блакитного палива теж сильно скоротиться.

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"Сьогодні" раніше писали, чи врятує Україну передача мережі Glusco "Нафтогазу" і розповідали, скільки клієнтам компанії доведеться платити за новим тарифом.

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