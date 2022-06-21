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Відремонтували після артобстрілів: до яких районів Донецької області повернули світло

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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21 червня, 13:36
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Аварійні бригади оперативно спрацювали в області, де ведуться активні бойові дії
На Донеччині знову подають світло в міста й села, що були знеструмлені
На Донеччині знову подають світло в міста й села, що були знеструмлені / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Упродовж 20 червня енергетики ДТЕК повернули світло в понад 5 тис. будинків у 7 населених пунктах Донецької області.

Як повідомили у пресслужбі компанії Ріната Ахметова, знову з електроенергією села й міста в Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

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"Електропостачання знову отримують 5 466 родин", – додали енергетики.

Головні напрямки

Серед тих, кому відновили світло, понад 4 тис. родин – на Авдіївському та Бахмутському напрямках, де відбулися масові артилерійські обстріли. Без світла залишаються 320 сіл і містечок.

Найскладніші напрямки – Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

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Фахівці ДТЕК безперервно працюють 188 добу. Постійно відновлюють обладнання та лінії, часто доводиться ремонтувати ті ж самі об’єкти. До робіт приступають після отримання дозволу від ЗСУ.

Відновлення електромереж після війни

Після перемоги України доведеться будувати заново значну частину електромереж у різних областях. За словами гендиректора ДТЕК Мережі Олександра Фоменка, велика кількість об’єктів у зонах бойових дій повністю зруйнована й ремонту не підлягає.

"Потрібно провести повне обстеження мереж по країні", – заявив він.

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Фоменко додав, що енергетики компанії оперативно здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, щоб забезпечити українців світлом. Згодом планують здійснити оцінку пошкоджень мереж по Україні та порахувати, скільки з них можна реконструювати, а які доведеться будувати заново.

Раніше ми розповідали, що компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проєкт "Герої енергетичного фронту", в рамках якого зібрано та опубліковано історії енергетиків, котрі продовжують героїчно працювати в умовах війни, а також публікували історію про те, як "русскій мір" прийшов до українського енергетика.

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