Перехід на нові платіжки: "Нафтогаз" пояснив, коли чекати на зміни

"Нафтогаз" відтермінував запровадження кіловат-годин у платіжках, які мали замінити кубометри вже з 1 травня.
Про це компанія повідомляє на своєму сайті.
Перехід на іншу систему обліку блакитного палива відкладається через воєнний стан в Україні. На час його дії споживачі у платіжках отримуватимуть звичні кубометри.
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Навіщо Україні інша система?
Усі європейські країни вже давно ведуть облік газу у кіловат-годинах, а кубометри – це залишки Радянського союзу.
Для України це створювало додаткові складнощі, оскільки постачальники газу змушені були користуватися двома різними системами обліку для внутрішнього ринку та зовнішнього.
З 1 травня усі споживачі мали отримувати інші платіжки, але війна змінила плани країни і "Нафтогазу".
Така система є більш справедливою, оскільки блакитне паливо має різну калорійність.
На системі обліку у кубометрах, використавши однакову кількість кубометрів газу, який має різну калорійність, два споживачі заплатять однаково, а от отримають по-різному.
Перехід на кіловат-години не змінює тарифи і додатково звертатись нікуди не потрібно.
"Сьогодні" також писали, що українці почнуть отримувати нові платіжки за воду, і розповідали, чому "Нафтогаз" надсилає рахунки людям зі зруйнованими війною будинками.