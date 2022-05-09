Переорієнтація на Китай? Що чекає на світовий вугільний ринок найближчим часом

Вугілля є найдоступнішим у світі енергоносієм та формує найбільший у світі товарний ринок для виробництва електроенергії

Спеціалісти оприлюднили прогноз щодо вугільного ринку / Фото: Getty Images, AFP, Колаж: Сьогодні

Найбільш доступний енергоресурс – вугілля, є також одним із найпотужніших джерел викидів вуглекислого газу (CO₂). Попри це, у 2021 році вугілля мало високий попит, адже відновлені після початку пандемії COVID-19 економіки намагалися задовольнити потреби в енергії.

Видання Elements проаналізувало, яким буде майбутнє вугільної промисловості до 2024 року – чимало країн не взяли на себе зобов’язань для запобігання кліматичним змінам.

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Прогноз щодо видобутку вугілля до 2024 року, Інфографіка: Elements

Світовий видобуток вугілля

На кліматичній конференції COP26 у листопаді 2021 року 40 країн пообіцяли припинити видачу дозволів і пряму державну підтримку для нових вугільних електростанцій. Винятком стали найбільші виробники вугілля:

Китай;

США;

Індія;

Росія;

Австралія.

Лише США пообіцяли скоротити видобуток вугілля до 2024 року на 7,5%, або на 44 млн тонн. Планують запровадити короткострокові й довгострокові ініціативи, що передбачають виведення з експлуатації 85% вугільних генераторів електроенергії у 2022 році. Ще частину потужностей, які працюють на вугіллі, виведуть з експлуатації до 2035 року – це майже 59 ГВт.

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Водночас у Європейському Союзі прогнозують скорочення видобутку на 82 млн тонн, тобто до 23%. Один із найбільших виробників вугілля – Індонезія – також має продукувати його на 1% менше, або на 6 млн тонн.

Зміни на вугільному ринку, Інфографіка: Elements

Зосередження в Азії

Зміни на світовому енергетичному ринку зміщуються на азійських виробників – Китай та Індію. Обидві країни продукують до 60% від світового обсягу вугілля на рік. Очікується, що вони збільшать видобуток на 200 млн тонн на рік, щоб забезпечити свої енергетичні потреби.

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Хоч Китай пообіцяв почати скорочувати споживання вугілля в 2026 році, країна також оголосила про будівництво 43 нових вугільних електростанцій, щоб задовольнити потреби в енергії до того часу.

Частина додаткового видобутку зумовлена ​​необхідністю зменшити залежність країни від імпорту вугілля, який має знизитись на 51 млн тонн, або на 16% до 2024 року. За цей період споживання енергоресурсу в Китаї зросте на 3,3%, а в Індії – на 12,2%.

Відмова від російських ресурсів

Нідерланди планують відмовитись від закупівлі газу та вугілля з РФ до кінця 2022 року. За словами міністра клімату та енергетики Нідерландів Роба Єттена, енергетичні та інші компанії працюють над тим, щоб максимально заповнити газосховища до нового опалювального сезону.

Газосховище Bergermeer на 70% заповнить державна компанія Energie Beheer Nederland. Загальні витрати оцінюють в 623 млн євро та можуть зрости.

Імпорт скрапленого природного газу (СПГ) також планують збільшити. Для нього підготовлені газові термінали в Роттердамі та Еемсхафені. Водночас Євросоюз має припинити купувати російське вугілля з 11 серпня, відповідно до ухваленого раніше рішення щодо санкцій.

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