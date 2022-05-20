Industry
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

"Петля" для цін: чому вартість нафти знову стрімко падає

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 травня, 15:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що відбувається на нафтовому ринку та скільки ще триватиме коливання цін
Ціни на нафту 20 травня розвернулися
Ціни на нафту 20 травня розвернулися / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

20 травня липневі ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,56%, до 111,41 доларів за барель у, в той час як WTI подешевшала на 0,82% до 108,99 доларів за барель.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Такі зміни викликані побоюваннями інвесторів, що слаблення глобального економічного зростання і посилення грошово-кредитної політики центральних банків можуть стримати відновлення попиту на паливо.

Так, поки Банк Японії не підтримує глобальні зрушення у бік посилення грошово-кредитної політики, центральні банки США, Великобританії та Австралії підвищують процентні ставки.

Водночас самі еталонні марки нафти Brent і WTI в основному торгуються в діапазоні через невизначену динаміку попиту. Наприклад, відкритий інтерес до ф'ючерсів WTI впав до 1,722 млн контрактів 18 травня, найнижчого рівня з липня 2016 року.

Реклама

"Якщо дані про зростання в США продовжать погіршуватися, ціни на нафту можуть потрапити в петлю негативного зворотного зв'язку фондового ринку", – сказав керуючий директор SPI Asset Management Стівен Іннес.

В той же час директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва вважає, що світовим фінансовим лідерам, можливо, доведеться звикнути до боротьби з численними джерелами інфляційного тиску і що шоків буде ще більше.

Китай задешево скуповує російську нафту

Поряд з цим, Китай зараз активними темпами нарощує закупівлі чорного золота з РФ, тим самим заповнюючи вакуум, який утворився через відмову західних покупців від сировини агресора.

Реклама

Згідно з оцінкою Vortexa Analytics, китайський морський імпорт російської нафти підскочить до майже рекордних 1,1 мільйона барелів на добу у травні, у порівнянні з 750 000 барелів на добу в першому кварталі та 800 000 барелів на добу в 2021 році.

Однак раніше два найбільших у світі трендери сировини Vitol і Trafigura припинили закупівлі у "Роснефти" — найбільшого виробника нафти в Росії. Викликано це було тим, що Китай висловлював побоювання відкрито підтримувати Москву і потенційно піддавати своїх державних нафтових гігантів під санкції.

Однак зараз ці компанії заповнюють діру, яку залишили західні покупці після вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Угорщина погодилася підтримати шостий пакет санкцій щодо нафти агресора, але озвучила одну умову.

Раніше ми писали, як газовий монополіст із РФ покриває газових злодіїв в Україні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Green energy
2022 рік стане рекордним
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Рейтинг
Енергетичні гіганти
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудівська Аравія) Saudi Aramco (Саудівська Аравія)
3
BP (Велика Британія) BP (Велика Британія)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Велика Британія) Royal Dutch Shell (Велика Британія)
Газовий шантаж РФ
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин
Чесний прогноз
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Енергетичне паливо
Світовий видобуток вугілля (тонн у 2021 р.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Індія Індія
793 млн
3
Індонезія Індонезія
576 млн
4
США США
528 млн
5
Росія Росія
470 млн
6
Австралія Австралія
429 млн
7
ЄС ЄС
329 млн
Майбутнє ринку вугілля
Ембарго на нафту
В ЄС не дозріли для ізоляції РФ?
Читати
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
39,79
43,25
-
-
42,00
44,00
-
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти