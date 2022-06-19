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Платіжки від "Нафтогазу" затримуються: що відбувається

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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19 червня, 14:55
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Нових клієнтів національної компанії України попередили про затримки з платіжками
Клієнтам "Нафтогазу" пришлють рахунки пізніше, ніж зазвичай
Клієнтам "Нафтогазу" пришлють рахунки пізніше, ніж зазвичай / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Із 1 травня понад 8,8 млн українців почали отримувати послуги від "Нафтогазу" замість регіональних постачальників.

Як повідомили у пресслужбі компанії, рахунки за спожитий попереднього місяця газ потрібно сплатити саме їм.

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Однак через велику кількість нових клієнтів, процес формування рахунків за травень затримався. Українців попередили, що платіжки надійдуть пізніше, ніж зазвичай.

В особистому кабінеті на сайті my.gas.ua та у чатботах компанії в соцмережах вони будуть доступні після 20 червня. Друковані платіжки надійдуть після 25 червня – доставлятиме їх Укрпошта, але лише в областях, де не ведуться активні бойові дії.

Що варто знати?

Кожен новий клієнт "Нафтогазу" має отримати номер особового рахунку. Зробити це можна в чатботах GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply у Facebook і ввести персональний газовий номер об’єкта газопостачання, так званий ЕІС-код із 16 символів.

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Код доступний в особистому кабінеті користувача. Дізнатися його можна в контакт-центрі облгазу чи в рахунку за розподіл або постачання газу. Він дозволить зареєструватися на сайті компанії та оплачувати рахунки онлайн.

У профілі можна також завантажити довідку про пільги чи субсидії, отримати акт звірки та інше. На новий контракт споживачів переводять автоматично, зі збереження пільг та субсидій при зміні постачальника.

До 30 червня також діє 1% знижки для клієнтів компанії, якщо розраховуватись за спожите блакитне паливо онлайн.

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Фіксований тариф

Днями уряд ухвалив рішення щодо фіксованих цін на блакитне паливо від "Нафтогазу України". Нововведення діятиме упродовж воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

За встановленою ціною надаватимуть газ операторам газорозподільних систем. Слід зазначити, що більшість із них перейшли у власність держави. У такий спосіб планують стабілізувати постачання ресурсу та забезпечити безперебійну роботу ГТС України.

У власність "Нафтогазу" також передали шість ТЕЦ, щоб "ефективніше витрачати ресурси й підготувати підприємства до зими".

"Сьогодні" раніше писали, що всіх споживачів, яких більше не можуть обслуговувати постачальники, перевели на контракти з "Нафтогазом", а також розповідали, для кого на початку червня встановили пільгову ціну на газ.

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