Платити чи не платити: європейці вимагають розібратися із газовим шантажем РФ

У Євросоюзі готують пояснення щодо оплати російського газу рублями

Країни ЄС вимагають пояснень щодо оплати за газ у рублях / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Декілька країн ЄС зажадали від Єврокомісії озвучити чіткіші вказівки з питання про оплату російського газу крубями.

Про це пише видання Bloomberg.

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Повідомляється, що в середу, 27 квітня, Єврокомісія провела зустріч із послами і повідомила, що формулювання питання щодо оплати за імпорт російського газу буде додатково опрацьовано.

Журналісти зазначають, що пояснень зажадали такі країни як:

Польща.

Болгарія;

Фінляндія;

Греція;

Латвія;

Словаччина;

Данія;

Бельгія;

Австрія;

Угорщина.

Черговий газовий шантаж Росії

Після того, як майже всі країни Євросоюзу відмовилися платити за постачання російського газу у рублях, "Газпром" проінформувала болгарську газорозподільну компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня.

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Аналогічний лист отримала польська газова держкомпанія PGNiG, яка буде першою в ЄС відключена від російської труби.

Раніше ми розповідали, що Європа готує черговий пакет санкцій проти Росії, який включатиме питання можливої відмови від нафти агресора або запровадження додаткових тарифів або зборів на її закупівлю.

Також ми писали, що Польща ввела обмеження проти компаній та громадян Росії, які вже є в переліку санкцій Євросоюзу. Це, зокрема, "Газпром", "Новатек", "Акрон" та ще 32 компанії.