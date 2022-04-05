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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Платити не потрібно: в Україні зробили безплатною електрику для частини лікарень, армії та хлібозаводів

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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5 квітня, 10:43
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Українська енергетична компанія не залишила без електрики об'єкти критичної інфраструктури
Об'єкти критичної інфраструктури отримують світло безкоштовно
Об'єкти критичної інфраструктури отримують світло безкоштовно / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Лікарні, військові установи та виробники хліба у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях отримують електроенергію безкоштовно від компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Так, у березні ДТЕК безкоштовно надав електроенергію на суму 32 млн. грн.

"З початку війни ДТЕК робить свій внесок у спільну перемогу та надає безкоштовно електроенергію об'єктам критичної інфраструктури. Електрикою були забезпечені лікарні, військові установи та виробники соціального хліба у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях" – розповіли у ДТЕК.

Безкоштовну електрику у березні отримали майже 150 установ та підприємств. З них 100 – це госпіталі, лікарні та інші медичні заклади.

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Зокрема, це Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечнікова, Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня, Київська міська клінічна лікарня №5 та інші.

"ДТЕК продовжить безкоштовно надавати електрику військовим та медичним установам у цих регіонах до повної перемоги України", – заявили в компанії Ріната Ахметова.

Енергетика за умов війни

Через початок війни в Україні національна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відмовилася купувати ядерне паливо в Росії. Заміну знайшли серед західних компаній.

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Водночас, компанія ДТЕК шукає альтернативні способи забезпечення. роботи своїх ТЕС під час воєнного стану. Із Польщею домовилися про закупівлю 60 тисяч тонн вугілля.

Раніше ми розповідали про те, як енергетики відновили подання світла важливому об'єкту соціальної інфраструктури.

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