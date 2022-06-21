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По "Дружбі" тектиме не тільки нафта? Як можуть переобладнати нафтопровід

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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21 червня, 12:02
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Розповідаємо, як у Словаччині пропонують допомогти Україні з бензиновою кризою на тлі війни з РФ
Що пропонують зробити з "Дружбою"
Що пропонують зробити з "Дружбою" / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Одною з основних причин дефіциту пального в Україні експерти називають проблеми з логістикою. В країні не вистачає запасів, і їх треба завозити з-за кордону. При цьому єдиний можливий шлях нині – з ЄС, хоча і на ньому не вистачає потужностей для необхідних нам об'ємів.

Тому міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик запропонував переобладнати нафтопровід "Дружба". Про його ідею розповіла пресслужба Енергоатому.

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Як ввозити більше пального

Щоб постачати більше ресурсу, потрібно більше потужностей. І новим джерелом таких потужностей може стати нафтопровід "Дружба". Це величезна система трубопроводів, яким постачається нафта з Росії до Центральної та Західної Європи, і одне з розгалужень проходить через Україну.

Власне Ріхард Сулик пропонує, щоб основна труба "Дружби" і далі використовувалася для імпорту сирої нафти, а от другою трубою можна постачати бензин.

"В Україні більшу частину нафтопереробних заводів зруйновано. Україні потрібне паливо. Магістральна труба "Дружби" використовується для імпорту сирої нафти. Друга труба може бути пристосована для транспортування готової продукції – дизельного палива чи бензину за умов розумних інвестицій", – зазначив міністр.

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Він додав, що техніко-економічне обґрунтування буде попередньо підготовлене словацьким оператором нафтопроводу Transpetrol. Але поки невідомо, скільки часу займе переобладнання "Дружби", і у скільки це обійдеться.

Росіяни знову атакували НПЗ, що буде з бензином

"Сьогодні" вже писали, що 18-19 червня окупанти вкотре обстріляли деякі нафтопереробні заводи та нафтобази в Україні.

За словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, прогнозувати, коли пального всім вистачатиме, і відбудовувати НПЗ чи зводити нові немає сенсу, адже війна все ще триває, а ризики, що росіяни знову вдарять по цих об'єктах, дуже великі.

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Водночас в Україну збільшується постачання пального, хоч подекуди цього не помічають. Тому, за порадою Куюна, водіям варто економити. Якщо водії не будуть їздити без особливих потреб і зменшать споживання пального, це як мінімум допоможе отримати ресурс тим, кому він дійсно потрібен, а як максимум це дасть державі створити запас та зменшити імпорт.

Читайте також про те, скільки коштує пальне на різних АЗС, та чого варто остерігатися водіям, щоб не пійматися на гачок шахраїв.

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