Підтримують безкоштовно: ДТЕК подає електроенергію до сотень важливих об'єктів

Понад 350 об'єктів критичної інфраструктури отримують електроенергію безкоштовно від компанії ДТЕК.
Про це повідомили у пресслужбі енергетичної установи.
Світлом забезпечені військові та силові структури, лікарні, рятувальники, а також хлібокомбінати у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях.
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У середньому за місяць усі ці заклади сукупно споживають понад 5 мільйонів кіловат-годин на суму близько 50 мільйонів гривень.
Крім того, ДТЕК підтримує дитячі лікарні Києва харчовими продуктами, засобами гігієни, водою та одягом. У регіонах, де є представництва компанії, для територіальних громад компанія закупила ліки.
Енергетика за умов війни
Через початок війни в Україні національна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відмовилася купувати ядерне паливо в Росії. Заміну знайшли серед західних компаній
Водночас компанія ДТЕК шукає альтернативні способи забезпечення роботи своїх ТЕС під час воєнного стану. Із Польщею домовилися про закупівлю 60 тисяч тонн вугілля.
В областях, де продовжуються бойові дії, внаслідок ворожих обстрілів щодня ушкоджують лінії електропередач. Аварійні бригади виїжджають на об'єкти, до яких можуть дістатися, та відновлюють електропостачання у будинках тисяч сімей.
Раніше ми розповідали про те, як енергетики відновили подання світла важливому об'єкту соціальної інфраструктури.