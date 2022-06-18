Підкупили знижками! Індія різко збільшила закупівлі російського вугілля й нафти

Закупівлі вугілля та супутніх продуктів зросли більш ніж у шість разів в порівнянні з минулим роком

Російське вугілля продають зі знижкою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Індія протягом останніх тижнів різко збільшила купівлю дешевої російської нафти та вугілля, яке пропонують зі знижками 30%. Пояснює вона це тим, що раптова зупинка імпорту сировини нібито підвищить світові ціни та зашкодить споживачам.

Про це пише Reuters.

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Так, індійські покупці купують величезну кількість російського вугілля, попри високі транспортні витрати. Неофіційні дані говорять, що за період з 27 травня до 15 червня закупівлі вугілля та супутніх продуктів зросли більш ніж у шість разів в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 331,17 млн дол.

А все це через те, що офшорні підрозділи таких російських вугільних трейдерів, як Suek AG, KTK і кіпрська Carbo One, зокрема в Дубаї й Сінгапурі, пропонували знижки від 25% до 30%.

Згідно з підрахунками Reuters, за 20-денний період закупівлі нафти в середньому становили 110,86 мільйона доларів США, що більш ніж утричі перевищує витрати за три місяці після 24 лютого.

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Індійські масові закупівлі російського вугілля продовжаться, і очікується, що імпорт у червні буде найбільшим за щонайменше 7,5 років, свідчать дані відстеження суден Refinitiv Eikon.

Індія збільшила закупівлю нафти з РФ

Закупівля російської нафти в Індії також збільшилась. За ці ж 20 днів індійські нафтопереробники збільшили закупівлі більш ніж у 31 раз проти показників минулого року, до 2,22 мільярда дол.

"Російські трейдери ліберально ставилися до способів оплати й приймають платежі в індійських рупіях та дирхамах Об’єднаних Арабських Еміратів. Знижки привабливі, і ця тенденція збільшення закупівлі російського вугілля триватиме", – повідомило Reuters одне з джерел.

Росія дала задню?

Днями голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна зізналася, що ембарго відносно російської нафти серйозно послабить рубль і розжене інфляцію. Такі заяви на такому високому рівні пролунали вперше.

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Чиновниця зазначила, що окрім проблем із валютою, РФ чекає на значне скорочення імпорту (розвинені країни перестали продавати в Росію товари, постачати послуги та технології).

"Сьогодні" раніше писали, яка країна більше не зможе отримувати російську нафту жодним з існуючих шляхів і розповідали, що відбувається з цінами на чорне золото.