Підкупили знижками? Китай почав таємно закуповувати криваву нафту

На фоні припинення закупок нафти заходом і майбутнього ембарго ці знижки дійсно великі

Про угоди з російськими постачальниками нафти Китай не повідомляв, щоб "не привертати уваги" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Китайські приватні нафтопереробні заводи почали закуповувати російську нафту з великими знижками, які РФ змушена була зробити через припинення західними країнами покупок сировини і підготовки до введення ембарго.

Про це повідомляє Financial Times.

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Як розповів представник незалежного НПЗ в Шаньдуні, вони відмовляються підписувати нові контракти на поставку нафти, взявши на себе частину квоти на закупівлю російської нафти у державних торгових фірм, які, як вважається, представляють Пекін.

З початку війни він не повідомляв публічно про угоди з російськими постачальниками нафти, щоб "не привертати уваги та не підпасти під санкції США".

Хто перевантажує російську нафту?

Суднові брокери та оператори розповідають, що 6 супертанкерів, кожен з яких здатний перевозити до 2 мільйонів барелів нафти, уклали угоди з консолідації вантажів російської нафти марки Urals в Європі для відправки в Азію, в основному в Китай та Індію. Деякі уральські бочки можуть бути казахського походження.

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Серед компаній, що перевантажують російську нафту з борту на корабель є:

грецькі Nissos Rhenia і Julius Caesar, Searacer, Elandra Denali та Elandra Everest;

керовані Vitol, Baltic Sunrise, зафрахтовані Trafigura;

індонезійська Pertamina Prime.

Суднові брокери кажуть, що інші угоди могли бути укладені в приватному порядку.

Альтернатив для російської нафти немає

У квітні 2022 року закупівлі нафти і нафтопродуктів в РФ на 86 барелів більше, ніж торік. Про це свідчать дані компанії Kpler. А це, на думку аналітиків, свідчить про те, що знайти альтернативних покупців для російської нафти і нафтопродуктів може виявитися складніше, ніж припускала Москва.

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Природно припустити, що Китай купуватиме більше російської нафти, але Китай знаходиться під набагато пильнішою увагою, ніж Індія, — відзначає старший нафтовий аналітик Kpler Джейн Се.

Росію віддадуть Китаю?

Після закінчення війни в Україні Росія може опинитися під впливом Китаю. Таку думку висловив російський опозиційний журналіст, публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, Китай хоче ослабити РФ так, щоб вона більше не змогла воювати, а хто буде далі при владі — його не хвилює.

"Росію фактично віддадуть Китаю. Це зараз і відбувається", – наголосив Піонтковський.

Простежується це у повній залежності РФ від Китаю у всіх технологіях, постачаннях, продовольчому забезпеченні тощо.

Нагадаємо, раніше лише припущення, що Пекін простягне руку військової допомоги Москві, спричинило побоювання отримати санкції, схожі на ті, що Захід застосував до РФ. Як повідомляло агентство Bloomberg, у Китаї сильно злякалися, що можуть постраждати від західних санкцій, і заявили, що дотримуються нейтралітету.

Раніше ми писали, як в обхід РФ Китай запустив залізничний маршрут до Німеччини.